In Toscana, a Pistoia, domenica 24 febbraio, una giovane ragazza di 28 anni, Cristiana Capecchi, ha perso la vita per un'improvvisa crisi respiratoria. La giovane si era sentita male in casa sua in presenza dei genitori, che hanno immediatamente allarmato i soccorsi e una volta arrivati sul posto hanno trasportato la ragazza in "codice rosso" all'ospedale San Jacopo di Pistoia. Purtroppo i medici hanno fatto di tutto per cercare di salvarla, procedendo con un lungo massaggio cardiaco, ma è morta poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso.

I dettagli della sciagura

Cristiana Capecchi aveva accusato "strani sintomi", di cui non si conoscono ancora i dettagli, già alcuni giorni prima della terribile sciagura.

La giovane non aveva sospettato nulla di grave, sino a quando non si è sentita davvero male a casa sua accusando una feroce e inattesa crisi respiratoria.

I genitori della ragazza, notevolmente preoccupati, hanno chiamato subito l'ambulanza, che è arrivata sul posto con lo staff medico del 118 e ha provveduto a soccorrere la ragazza, intubandola e praticandole da subito un massaggio cardiaco, che è continuato anche in seguito al pronto soccorso. Purtroppo la giovane è morta poco dopo essere arrivata all'ospedale San Jacopo di Pistoia, sembrerebbe poco dopo le 20:30.

Il saluto a Cristiana dai suoi colleghi di lavoro

Cristiana si era laureata a Firenze e da qualche tempo collaborava per un'organizzazione dedicata al volontariato a livello internazionale e ai progetti Erasmus per studenti, chiamata la "Casa da Juventude de Amarante".

I suoi amici e colleghi sono rimasti notevolmente turbati e sconvolti per la sciagura che ha da poco colpito la giovane e hanno voluto dedicarle un messaggio emozionante sul noto social network Facebook. Hanno poi creato per la sua memoria una particolare e-mail: Cris.In.Our.Hearts@gmail.com, nella quale è possibile inviare entro il 20 di marzo un messaggio dedicato a Cristiana con una foto. In seguito, tutti i messaggi e le foto verranno raccolte e inviate alla famiglia della ragazza, per dimostrare loro quanti le volevano bene e la ricorderanno per sempre.

Alla fine del messaggio gli amici hanno esortato tutti a ricordare Cristiana e tutti i momenti più belli e divertenti trascorsi insieme, come vorrebbe anche lei.

Infine hanno ringraziato la giovane per la sua devozione al lavoro e al volontariato e soprattutto per la sua speciale amicizia.