Il fatto è successo a Viareggio, dove un marocchino ha spaccato la testa a un agente di polizia. Dopo qualche giorno di indagini il responsabile è stato fermato, il giudice per le indagini preliminari ha confermato il fermo dell'uomo ritenendo fondate le accuse mosse a suo carico: tentato omicidio. Il poliziotto di 28 anni dichiara: 'Credo in quello faccio'.

Poliziotto aggredito da immigrato dichiara di voler tornare subito in servizio

L'episodio è avvenuto nella Pineta di Ponente nella città di Viareggio, una zona nota per lo spaccio cittadino. L'agente Aniello Fierro, insieme ad altri colleghi, stavano svolgendo nel parco un'operazione antidroga quando all'improvviso il poliziotto è stato colpito violentemente alla nuca con un mattone o una pietra.

Un colpo molto forte, tanto da far cadere a terra l'agente, l'uomo soccorso subito dal collega è stato portato subito all'ospedale Versilia e poi, in urgenza, a Livorno dove sarà operato dal reparto di neurochirugia. "Tornerò a fare il mio lavoro ancora più convinto di prima, perché credo in quello che faccio" ha dichiarato l'agente al Tirreno. La fotografia di lui sul letto d'ospedale, con gli occhi gonfi e bendato, lascia senza parole. L'immagine è stata poi condivisa sulla propria pagina Facebook anche dal sottosegretario Bitonci, una foto cruda che mostra la violenza subita. L'ennesimo fatto di cronaca, ai danni di un agente di polizia, ha scatenato l'ira dei vari sindacati di settore.

Il poliziotto, originario della provincia di Salerno, nonostante quanto successo è pronto a ritornare in strada il prima possibile."Ricordo tutto - ha raccontato al quotidiano Tirreno parlando della sera dell'aggressione - sul momento non ho sentito dolore ma poi mi sono reso conto di avere un buco in testa". Il collega che era al suo fianco ha cercato di tamponare la ferita con il guanto, mentre il sangue gli scorreva sugli occhi e sul viso.

Il post di Bitonci

La foto dell'agente è diventata virale velocemente sui social, anche grazie alla divulgazione da parte del sottosegretario. "Amici, facciamo sentire il nostro sostegno e vicinanza al giovane agente di Polizia che è stato vittima di un tentato omicidio posto in essere da un pusher immigrato nordafricano" ha scritto Bitonci, concludendo il post con un augurio di pronta guarigione. Il responsabile dell'aggressione, dopo diversi giorni di indagini, è stato finalmente individuato e fermato per tentato omicidio.