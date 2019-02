Annuncio

Uno spiacevole fatto di cronaca si è verificato a Comiso, in provincia di Ragusa, dove un bambino di soli sei mesi è stato trovato questo pomeriggio senza vita all'interno dell'abitazione di famiglia. Al momento, sono pochissime le indiscrezioni che arrivano dalla Sicilia. Sul posto c'è comunque la Polizia, che sta procedendo ai rilievi del caso. Sono ovviamente sconosciute le cause della morte del bimbo, almeno per il momento. Quello che è dato sapere, è che il bambino viveva con la sua mamma, una romena, le cui generalità non sono state diffuse. Il padre del bambino è invece tunisino, ma si trova in carcere (altre fonti riportano che il padre è romeno, nelle prossime ore si farà chiarezza). Da quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, pare che la madre della vittima abbia una relazione con un altro uomo, sempre tunisino.

Accertamenti in corso

La Polizia ha già cominciato le indagini sul caso, e sicuramente nelle prossime ore potremmo sapere molto di più. Da chiarire, in primis, le cause del decesso del piccolo. L'allarme, lo ricordiamo, è stato dato soltanto questo pomeriggio. Sul posto è anche intervenuta un'ambulanza. Gli inquirenti ovviamente dovranno procedere ad ascoltare la patria potestà, in questo caso la madre, e poi, probabilmente, il suo compagno. Non si sa se il bambino si trovasse in casa con loro al momento del dramma. Purtroppo non è il primo caso del genere che capita, e il pensiero non può che andare subito alle recenti tragedie che hanno scosso il nostro Paese. Tragedie che hanno come vittime piccole creature innocenti.

E' il caso del bambino ucciso a Cardito, nel napoletano, dal compagno di sua madre. Come si ricorderà, il piccolo si chiamava Giuseppe, e venne colpito con calci e pugni dal padre, almeno così ha dichiarato l'omicida durante l'udienza di convalida del fermo.

Paese scosso dal dramma

La notizia del decesso del bambino ha fatto immediatamente il giro della cittadina di Comiso, che si trova quasi alle porte del capoluogo di provincia siciliano. Il dramma ha scosso non poco la popolazione locale che si sta chiedendo che cosa possa essere successo nelle scorse ore in quell'abitazione. Le stesse domande a cui gli inquirenti stanno cercando di dare una risposta, che sicuramente non tarderà arrivare.

Se si tratti di un delitto, o di una tragica fatalità, al momento nessuno può saperlo. Aspettiamo quindi le risposte che daranno sul caso gli inquirenti, e i prossimi sviluppi di questa triste vicenda.