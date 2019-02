Annuncio

Tragedia sfiorata sabato scorso a Nuova Taipei, a Taiwan, dove un ragazzo di 17 anni ha probabilmente deciso di compiere un gesto estremo, lanciandosi dal tredicesimo piano di un palazzo. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, in particolare da Taiwan News, il giovane aveva cominciato il primo anno di Università. Non si conoscono ancora con precisione i motivi che hanno portato il ragazzo ad agire in maniera così sconsiderata, probabilmente, secondo una prima ipotesi formulata dagli inquirenti, stava vivendo un forte periodo di stress dovuto agli impegni accademici. Per le autorità si è trattato di un gesto volontario, e non di un incidente. La fortuna ha però giocato dalla parte dello studente: infatti, pur cadendo da un'altezza notevole, si è schiantato non sull'asfalto, ma su un'automobile che in quel momento si era fermata al semaforo.

Come si può notare dalle immagini pubblicate dai media internazionali, la vettura si è completamente sfasciata, ma il giovane, pur se gravemente ferito, è riuscito a sopravvivere.

Impatto miracoloso

Il fatto di cronaca si è verificato intorno alle ore 18:00. Sembrava un tranquillo sabato sera, quando un tonfo sordo ha scosso i passanti della zona. L'autista alla guida dell'auto, ha udito il grande botto sulla sua vettura, ed è sceso a controllare che cosa fosse caduto. La scena che si è presentata davanti ai suoi occhi è stata a dir poco assurda, con il ragazzo che giaceva privo di sensi sulla macchina. Immediatamente il conducente ha avvisato i soccorsi, che sono giunti in brevissimo tempo.

È stata anche la velocità di intervento, probabilmente, a salvare la vita del ragazzo. I traumi che i sanitari hanno riscontrato sul corpo del giovane sono i seguenti: diverse fratture alle gambe e alle costole, più un polmone perforato a causa della caduta.

Il ragazzo vive nell'appartamento da cui si è lanciato

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il giovane vive nell'appartamento da cui sabato pomeriggio si è lanciato. Questo, infatti, sarebbe il punto più alto dell'edificio. Nonostante non ci siano dubbi sulla natura volontaria del gesto, le autorità continueranno ad indagare sul caso. La vicenda ha scosso i familiari dello studente. L'episodio ricorda quanto si verificò qualche tempo fa nel nostro Paese, quando una ragazza, sempre una 17enne, precipitò dal sesto piano di un palazzo a Roma, in zona San Giovanni.

La giovane probabilmente ha compiuto anche in quel caso un gesto volontario, e purtroppo è stata meno fortunata del giovane taiwanese, in quanto è deceduta sul colpo.