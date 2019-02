Annuncio

Da una ricerca effettuata da Telefono Azzurro – Doxa Kids, il 50% dei minorenni intervistati ha affermato che nel proprio gruppo si guardano video a luci rosse. E si tratta di scene molto spesso violente: l’82% dei contenuti rappresenta aggressioni rivolte a donne e ragazze. Tutti sanno, anche i minori, che è sufficiente dichiarare di avere più di 18 anni per visionare un sito per adulti. Per questo motivo Telefono Azzurro, con un appello del Presidente Ernesto Caffo e una petizione su Change.org diretta al Premier Giuseppe Conte, chiede un intervento urgente delle istituzioni e una legge che obblighi a rendere sicura la navigazione web dei minorenni. Come riferisce Ernesto Caffo, sono i giovani per primi a chiedere un intervento che difenda i loro diritti.

La ricerca condotta da Doxa Kids ha rilevato che il 47% degli intervistati vorrebbe che venissero bloccati i siti con contenuti violenti o per adulti. Serve perciò una legge che tuteli i ragazzi introducendo un sistema efficace di verifica dell’età online.

Il modello inglese

In Inghilterra, ad esempio, adotteranno il sistema dell’age verification, che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo mese di aprile. In pratica verrà imposto ai siti di controllare l’età degli utenti, anche se non è chiaro se la legge in arrivo indicherà metodi precisi o lascerà la scelta al gestore del sito. Si parla anche di diverse soluzioni che dovrebbero coinvolgere società esterne che non condivideranno informazioni e dati personali con i siti.

In pratica si dovrebbe trattare di un sistema dove una terza parte intermediaria certificherà direttamente ai siti visitati - prima dell’accesso - l’identità dell’utente.

Il rapporto tra giovani e web

La ricerca effettuata da Doxa Kids si è occupata anche del rapporto generale tra adolescenti e web. I dati raccolti parlano chiaro: nel campione compreso tra i 12 e i 18 anni, il 53% delle ragazze e il 43% dei ragazzi ha dichiarato di sentirsi ansioso se privato dei social per una settimana. Inoltre il 46 % degli intervistati pensa che i social possano facilitare comportamenti negativi come il bullismo e facilitare le discriminazioni. Il 66% degli intervistati ha dichiarato di entrare in contatto con contenuti violenti, e il 43% si è dichiarato molto impressionato dalle immagini viste.

Ma per fortuna non è tutto così negativo come sembra. Per i ragazzi, infatti, i social presentano molti aspetti positivi: permettono di restare vicini agli amici, aiutano a conoscere persone nuove, a far sentire meno soli e a mettere in contatto con abitudini e culture di tutto il mondo.