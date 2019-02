Annuncio

È stato ritrovato da solo, in mezzo alla strada, visibilmente spaventato e infreddolito, senza neanche un giubbotto. Tutto questo a soli otto anni, a causa della grave negligenza da parte dei suoi genitori, che l'hanno praticamente abbandonato al suo destino. Si tratta del piccolo Andrea, individuato dagli agenti di polizia, ai quali ha raccontato che la sua mamma non vuole più saperne di lui. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Corriere della Sera, infatti, il piccolo camminava senza una meta lungo la strada che collega le province di Torino e Cuneo, a Carmagnola.

Fortunatamente, infatti, qualcuno ha lanciato l'allarme alle forze dell'ordine che sono immediatamente intervenute per toglierlo dalla strada.

Torino: vagava per le strade da solo e senza una meta, denunciati i suoi genitori

Al momento del ritrovamento, il bimbo era solo e senza documenti.

Aveva addosso soltanto un maglioncino di lana leggera e quando è stato soccorso dagli agenti, sembrava non volesse parlare. Dopo averlo rifocillato, il piccolo Andrea ha cominciato a spiegare. Così, purtroppo, si è venuti a sapere che era stato abbandonato dai suoi genitori di origine bosniaca, sottolineando tra le lacrime che mamma e papà non lo volevano più. Dopo diversi giorni di ricerche, però, si è riusciti a risalire alla mamma del bambino, trovata all'interno di una roulotte malridotta all'interno del campo nomadi del Chierese. Si tratta di una trentottenne che da un po' di tempo aveva interrotto i rapporti col marito, senza però effettuare alcuna operazione formale.

Le indagini sulla questione del piccolo Andrea proseguono

Oggi la donna vive assieme ad un altro uomo e, nel momento in cui la polizia ha chiesto spiegazioni, questa ha spiegato di non avere alcuna intenzione di riprendere il piccolo Andrea con sé e che di lui non vuole saperne più niente.

Parole dure e di una freddezza unica che hanno lasciato senza parole anche i vigili che, per il momento, hanno dovuto optare per l'affidamento del bimbo ad una comunità protetta. Nel frattempo si sta cercando di risalire anche al papà del bimbo, anch'egli residente in Italia. I due sono già stati denunciati per abbandono di minore, ma la loro situazione non è detto che non si aggravi ulteriormente. Le indagini da parte delle forze dell'ordine vanno avanti perché si sta cercando di capire come il bimbo sia arrivato nel piccolo comune di Torino e se siano presenti parenti nella zona.