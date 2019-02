Annuncio

Annuncio

I bambini non vaccinati come i ragazzini esclusi dalle scuole perché ebrei. Per no vax e free vax trentini la legge in vigore sull’obbligo del vaccino è paragonabile alle leggi razziali disposte da Hitler e Mussolini. Un parallelo che è diventato il nuovo e discusso manifesto anti vaccini degli attivisti di Trento sotto forma di un maxi cartellone inserito su un 'camion vela' parcheggiato nella zona nord del capoluogo di regione. Nello specifico il provocatorio manifesto è stato posizionato in via Zambra, alle spalle del Top Center, ed ha subito attirato l’attenzione dei passanti per il paragone con la teoria della superiorità della razza ariana. Da una parte un bambino con la divisa che veniva assegnata nei campi di concentramento dall’altra una bambina non vaccinata sovrastati dalla scritta che richiama la posizione assunta da medici e scienziati nel 1939: “La teoria della superiorità della razza non giustifica le esclusioni scolastiche”.

Annuncio

'Anche nelle leggi razziali si escludeva un bambino su basi ideologiche'

Alla stessa stregua viene fatto riferimento alle conclusioni di alcuni professionisti nel 2019: “La teoria dell’immunità di gregge non giustifica le esclusioni scolastiche.” Al centro del cartellone il quesito posto dal movimento no vax locale: “Qual è lo studio scientifico che conferma queste teorie discriminatorie?” L’iniziativa è stata sostenuta, attraverso una colletta, da diverse famiglie apertamente contrarie all'obbligatorietà dei vaccini e ideata da SiAmo, il movimento politico fondato da Dario Miedico. La singolare protesta è stata difesa a spada tratta da Emiliano Gioia, coordinatore del movimento, e dovrebbe essere proposta anche in altre città italiane.

Annuncio

I migliori video del giorno

“Anche nelle leggi razziali si escludeva un bambino su basi ideologiche” - ha chiosato il sostenitore della tesi anti vaccini che ha sottolineato che si tratta di iniziative che si fanno per scuotere l’opinione pubblica e che l’immagine del bambino nei lager rappresentava al meglio “l’esclusione”.

La rabbia della Comunità ebraica di Merano: 'Devono vergognarsi'

La scelta è stata difesa anche dal comitato trentino Uniti per Oviedo che si è scagliata contro l’individualismo delle persone. Per Claudia Cattani, presidente del comitato, escludere i bambini dalla scuola è una forma di violenza. “Noi la stiamo vivendo così. Ci stanno sterminando quasi”. Di parere diametralmente opposto Elisabetta Rossi Innerhofer, presidente della Comunità ebraica di Merano che ha riferito a L’Adige che è aberrante paragonare la questione dei vaccini alla tragedia della Shoah.

Annuncio

“Queste persone dovrebbero vergognarsi, solleciterò l’associazione Figli della Shoah di Liliana Segre”.