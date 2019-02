Annuncio

Una 40enne inglese, Claire Granville, ha scoperto di avere un tumore al seno 'grazie' alla figlia. La donna, un'infermiera di Hull, si è insospettita del fatto che la piccola rifiutava spesso di nutrirsi con il latte del suo seno sinistro. Molti i dubbi della 40enne, che non riusciva a capire come mai la figlia da aprile 2018 non voleva essere allattata dal seno sinistro. Da lì la decisione di sottoporti ad una serie di controlli medici, che hanno confermato la presenza di una massa cancerosa molto estesa, circa 10 centimetri, a livello del capezzolo sul seno sinistro.

La storia di Claire

Era proprio per via della massa cancerosa che la piccola Matilda rifiutava il latte materno. Dopo aver ricevuto la triste diagnosi, la donna si è così sottoposta per diverso tempo a circa sei cicli di chemioterapia, che le hanno permesso di debellare il tumore al seno.

Ovviamente, Claire Granville ringrazierà a vita la figlia, la quale aveva percepito che 'qualcosa' nel seno sinistro della madre fosse diverso da quello destro, il preferito per farsi allattare. "Sembrava che lo avesse annusato", ha rivelato la donna alla stampa. Claire ha inoltre precisato che la piccola non voleva nemmeno avvicinarsi al suo seno sinistro.

"Non appena mi avvicinavo con il seno sinistro lei si girava", ha precisato la 40enne, all'inizio incredula per il comportamento 'sospetto' della piccola. "Matilda mi ha salvato la vita": sono queste le parole testuali che la donna usa per ringraziare pubblicamente la figlia.

Senza saperlo, dunque, la bimba è stata decisiva per anticipare i tempi per una corretta diagnosi, che ha poi portato alle cure del caso, concluse nel migliore dei modi.

Dopo una mastectomia son bastati sei cicli di chemioterapia per debellare il tumore diffusosi su 31 dei 33 linfonodi della donna.

Le parole della donna

"Un giorno emozionante, quello in cui mi hanno detto che avevo sconfitto il male", questo il messaggio gioioso della donna, indubbiamente rasserenata dal fatto che non dovrà più recarsi in ospedale per sottoporsi ai vari cicli di chemioterapia: in questo modo potrà godersi la sua piccola. Il racconto della donna si è concluso con una considerazione: "Sapevo che gli animali possono capire quando i proprietari hanno un tumore, proprio come fatto da Matilda: è stato come se l'avesse percepito in me".

Il caso di Claire Granville ha fatto il giro del web, prima nel Regno Unito e successivamente anche nel resto d'Europa.