Silvio Berlusconi è stato ricoverato nuovamente all'ospedale San Raffale di Milano. L'uomo si è recato all'interno della struttura ospedaliera in questione alle 10 circa del mattino, trasportato in ambulanza. Alcune fonti di Forza Italia hanno rivelato che la causa sarebbe una colica renale acuta, a cui i medici hanno fronteggiato prescrivendo una terapia che il Cavaliere dovrà seguire.

Nuovo ricovero per Silvio Berlusconi

Fortunatamente nulla di grave per il politico italiano. Nel giugno 2016, Silvio era stato operato in un intervento a cuore aperto sempre al San Raffaele, dopo un malore che gli era stato causato da un'insufficienza aortica.

Questa volta la situazione è bene diversa, ma l'uomo dovrà comunque rimanere ricoverato all'interno della struttura per curare la colica renale. Al momento sono in corso tutti gli accertamenti medici del caso. Al momento si trova all'interno della sua suite dove risiede durante i suoi periodi di permanenza in clinica.

Dal suo entourage hanno spiegato che Berlusconi vuole comunque essere presente alla manifestazione di Forza Italia con i candidati alle elezioni europee. Proprio per oggi infatti, è previsto l'incontro con i candidati Europee di Forza Italia a Villa Gernetto e poi una conferenza stampa.

Il leader degli azzurri appena ricandidato alle elezioni

Silvio Berlusconi, all'età di 82 anni, si è appena ricandidato alle elezioni iniziando una nuoca campagna elettorale piene di appuntamenti. L'ex Presidente del Consiglio solo ieri era tornato a parlare all'interno dei salotti televisivi di Mattino 5 delle prospettive del governo italiano. Berlusconi si è concentrato in particolar modo sulle elezioni che avranno luogo a fine maggio ed ha rivelato che sarà il membro più importante del prossimo Parlamento Europeo, ma che ha bisogno di ricevere molti voti in modo tale da potersi confrontare in maniera paritaria con gli altri leader: 'Solo così potrò fare gli interessi dell'Italia e cambiare questa Europa' dice l'uomo.

Le sue idee sono molto chiare ed ha ben a mente quali sono i problemi da risolvere. Secondo quanto da lui rivelato a Mattino 5, in questi anni i presidenti del Consiglio che si sono susseguiti non sono stati capaci di di ottenere il rispetto da parte dell'Europa. Il reddito di cittadinanza è stato poi un altro degli argomenti toccati. Silvio ha definito questa misura come una bufale, inutile ed inadeguata. 'Molti dei cittadini che hanno fatto domanda per ricevere i 780 euro ne riceveranno meno di 550 ed alcuni solo 40.

Bisogna ritornare ad un sistema giusto, alzare le pensioni basse e aiutare chi ha bisogno' afferma il politico.