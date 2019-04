Manduria, una cittadina del tarantino, è ancora sotto choc per quanto accaduto negli scorsi giorni, dove una baby gang composta da 14 ragazzi, di cui due minorenni, ha seviziato e picchiato nella sua abitazione Antonio Cosimo Stano, un uomo di 66 anni. Il tutto è stato ripreso con i telefonini, con i video che sono finiti su Whatsapp. Conosciuto da tutti come Antonio "il pazzo", la vittima aveva problemi psichici. Era stato un operaio presso l'Arsenale Militare di Taranto, una persona normale e grande lavoratore.

I bulli conoscevano la delicata situazione dell'uomo, ma avrebbero infierito per moltissimo tempo su di lui. Da anni infatti Antonio subiva i soprusi di questa gang, e le immagini diffuse dai media nazionali non lasciano spazio a dubbi: la porta di casa e del garage risultano completamente crivellate di colpi forti, probabilmente dovuti al lancio di pietre e oggetti contundenti. Per questo Stano aveva paura e si chiudeva a chiave nella sua casa. Quando la banda arrivava faceva di tutto per poter far uscire l'anziano.

L'uomo è morto dopo 18 giorni di agonia in ospedale, dopo che nella giornata del 6 aprile scorso i vicini hanno chiamato la Polizia perché non vedevano più uscire l'uomo da casa sua. Gli agenti lo trovarono legato ad una sedia.

Il pm: 'Chi sapeva doveva parlare subito'

C'è veramente tanta rabbia, anche all'interno dei palazzi dell'autorità giudiziaria. Il procurate capo del capoluogo ionico, Carlo Maria Capristo, ha chiesto che gli indagati abbiano una condanna molto dura. Le accuse mosse nei loro confronti sono gravissime: danneggiamento, minacce, violazione di domicilio, aggressione, lesioni personali e omicidio preterintenzionale in concorso con l’aggravante della crudeltà.

"Chi sapeva doveva parlare subito" ha dichiarato Capristo, che poi continua definendo il gesto degli aguzzini come una vera e propria "bravata criminale". Stano in ospedale è stato anche sottoposto a due delicatissimi interventi chirurgici, che però non sono bastati a salvargli la vita.

L'accusa del prefetto: 'Se fosse morto un cane ci sarebbe stata una rivolta popolare'

Il prefetto di Taranto, Vittorio Saladino, non usa mezzi termini e dichiara che se al posto di Antonio Stano fosse morto un cane ci sarebbe stata una rivolta popolare.

La popolazione avrebbe quindi mostrato indifferenza totale verso le violenze che l'uomo subiva. "Il prete ha detto di essere intervenuto più volte, ma perché non ha segnalato subito ai servizi sociali?" si chiede Saladino. La casa di Stano infatti confinava proprio con un oratorio del paese. I vicini pare avessero segnalato più volte quanto succedeva all'anziano, ma nessuno aveva mai fatto nulla. Il prefetto ha poi detto, all'Adnkronos, che Manduria "sarebbe capofila nell'inefficienza dei servizi sociali".