La città di Los Angeles questa volta ha detto 'no', si è fatta trovare preparata e, 48 ore dopo l'attacco suprematista in una sinagoga di San Diego, viene arrestato Mark Domingo, un ex veterano convertitosi all'Islam. Il suo piano, con molteplici obiettivi, tra cui Long Beach sarebbe stato fermato in tempo.

Il piano d'azione

Mark Domingo aveva pianificato di mettere una bomba ad un raduno nazi, previsto per domenica scorsa a Long Beach (successivamente annullato) e si era confidato con una persona sulle sue intenzioni future.

Pubblicità

Attacchi contro ebrei, poliziotti, chiese e, per finire, addirittura un attentato ad un treno. L'ex veterano era in grado di "produrre ed utilizzare armi per la distruzione di massa per commettere stragi", infatti si sarebbe procurato chiodi per la costruzione di un ordigno artigianale da far esplodere a distanza, anche se di fatto conteneva solo materiale inerte.

Il 26enne è stato arrestato venerdì sera, quando è ingenuamente caduto nella trappola tesa dagli investigatori che seguivano molto attentamente ogni suo passo.

Infatti, l'uomo aveva preso contatti per entrare in possesso di una bomba e si stava recando all'appuntamento con il costruttore, ma solo in quel momento si è reso conto che si trattava di un agente federale sotto copertura.

Un ex veterano spinto da sete di vendetta

L'ex militare aveva recentemente espresso la sua vicinanza ed il suo sostegno alla Jihad, voleva vendicare gli attacchi subiti dalla comunità musulmana, per lui era troppo. L'attentato in Nuova Zelanda è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso, quelle 49 vittime dovevano essere vendicate secondo l'ex veterano.

Pubblicità

E cosa può essere più fatale della combinazione di un uomo in grado di saper usare armi e una sete di vendetta così forte? Mark Domingo, come riporta su Twitter Jeams Queally, cronista del Los Angeles Times, ambiva a diventare un martire.

Le forze speciali statunitensi però si son fatte trovare pronte, sono riuscite, con un piano tanto abile quanto complicato, a sventare la possibile ennesima strage ai danni di innocenti, per una guerra che sta costando al mondo troppe vittime. Si chiude così un altro capitolo di questa lunghissima lotta di ideali: Domingo arrestato, per aver fornito supporto materiale a terroristi.

Los Angeles per ora può tirare un sospiro di sollievo e consolarsi con l'idea di aver alle spalle una squadra di investigatori preparati a tutto pur di evitare morti incolpevoli. Quanto durerà questa 'tregua' però? La vendetta è un sentimento forte, ci potrebbero essere presto altri Mark Domingo o altri Brenton Tarannt, disposti ad uccidere innocenti per una sete così grande.