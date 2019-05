I giudici della Corte dell'Unione europea si sono pronunciati su una questione che apre il dibattito su un binomio tra professione di fede e attività professionale forense. La questione apre lo scenario a prospettive maggiori anche a coloro che hanno giurato fedeltà alla loro religione indossando la tonaca. Per stabilire che anche un monaco può esercitare la professione di avvocato, i giudici di Lussemburgo sono andati contro un divieto che promana dalla stessa normativa europea. Il diritto dell'Unione europea sancisce in maniera inequivocabile un'incompatibilità tra lo status religioso proprio di un monaco e la qualifica professionale per l'iscrizione all'albo professionale forense ottenuta in un'altro stato membro dell'Unione Europea.

Anche un monaco può essere avvocato: lo dice la Corte europea

La questione di un monaco

La sentenza (C-431/17 Monachos Eirinaios/ Dikigorikos Syllogos Athinon), depositata ieri alla Corte di Lussemburgo, ha riguardato il caso di un monaco proveniente dal monastero di Petra in Grecia, che aveva presentato nel 2015 una richiesta di essere iscritto all'Albo professionale degli avvocati di Atene con una qualifica di avvocato in un altro Stato membro. La domanda era stata però respinta dal Consiglio Dsa che poneva come principio il rispetto di una normativa europea sull'incompatibilità tra lo status religioso e la professione forense.

Pubblicità

Le motivazioni addotte a tal proposito riguardavano in particolare "l'indipendenza rispetto alle autorità ecclesiastiche, l'impossibilità di dedicarsi interamente alla professione forense e la mancanza di attitudine a gestire situazioni di conflitto, nonché la mancanza di uno studio reale dove esercitare la propria professione".

La sentenza dei giudici di Lussemburgo

Dopo che il monaco ireneo ha deciso di impugnare la decisione del Dsa dinanzi al Consiglio di stato greco, la vicenda è stata portata dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per avere un giudizio definitivo sulla questione pregiudiziale.

I giudici della corte di Lussemburgo si sono espressi in modo favorevole alla richiesta effettuata dal monaco in merito all'art. 3 della direttiva 95/8/CE. La Corte UE ha infatti interpretato tale norma sostenendo che il diritto dell'Unione europea ha proprio lo scopo di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello dove è stata acquisita effettivamente la qualifica professionale. Per questo motivo i giudici hanno stabilito che il monaco ha diritto ad esercitare la professione ad Atene proprio per garantire la libera circolazione delle normative nazionali inerenti l'iscrizione ad una qualifica professionale.