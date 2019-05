Un terribile incidente stradale si è verificato questa mattina a Montella, nell'avellinese, intorno alle ore 9:00, dove una giovane ragazza di 29 anni, Rosetta Pizza, è morta a seguito devi gravi traumi riportati nel violento impatto. La giovane si trovava su una Moto insieme al suo ragazzo, il 31enne Angelo Cona che è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale "Cardarelli" di Napoli in gravi condizioni. La dinamica del sinistro non è ancora del tutto chiara.

Pare, almeno così riportano i media locali e nazionali, che i due stessero percorrendo tranquillamente viale San Francesco, quando all'improvviso, ad un incrocio, è comparso un furgone. L'impatto frontale è stato inevitabile, i due sono stati sbalzati dalla sella e sono finiti rovinosamente sull'asfalto. Ad avere la peggio è stata proprio la 29enne.

Una ragazza conosciuta in paese

Rosetta era molto conosciuta in paese, in quanto era figlia di un dipendente del comune di Montella, Giovanni Pizza, molto stimato.

Questa mattina, come facevano ogni giorno, la giovane e il suo ragazzo si stavano recando a lavoro in un'azienda informatica del posto, quando all'improvviso è accaduto l'incidente. L'autista del furgone, che si è prontamente fermato a prestare soccorso, non appena ha visto la scena ha accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso, precisamente al Sant'Angelo dei Lombardi di Avellino. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e poi i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso.

Sul luogo del fatto di cronaca si è immediatamente recato il sindaco di Montella, insieme ad altri dipendenti del comune, colleghi quindi del padre della vittima. La notizia del decesso della giovane si è immediatamente diffusa nella piccola cittadina irpina, destando sconcerto tra gli abitanti. Nessuno credeva che, quella che sembrava una mattina tranquilla come le altre, potesse all'improvviso trasformarsi in tragedia.

Sospese tutte le attività elettorali

Come in molti comuni d'Italia, domenica prossima anche a Montella si voterà per le elezioni europee, e contemporaneamente per eleggere il nuovo sindaco della città, Ferruccio Capone.

A seguito della tragedia odierna, tutti i gruppi consiliari hanno deciso di interrompere la campagna elettorale, in quanto il dolore per la perdita di Rosetta è davvero troppo grande. Per oggi, e fino a domenica prossima, in paese è stato proclamato il lutto cittadino. C'è ovviamente apprensione per le sorti del fidanzato della 29enne che è originario di Salerno. La strada su cui è avvenuto il sinistro conduce proprio alla zona industriale della cittadina avellinese.