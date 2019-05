Un bruttissimo incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, sabato 4 maggio, in Puglia, precisamente sulla strada provinciale 18, che collega Cassano delle Murge ad Altamura, due cittadine situate in provincia di Bari. Secondo quanto riportano alcuni media locali, un giovane altamurano di 27 anni, Marco Massaro, ha perso la vita in seguito al ribaltamento dell'automobile sulla quale viaggiava, a quanto pare condotta da lui stesso. Il giovane si trovava in compagnia di una ragazza, la quale è rimasta gravemente ferita: le sue condizioni sarebbero molto serie.

Bari, esce fuori strada con l'auto: Marco muore a 27 anni

Dinamica ancora tutta da chiarire

Al momento, non sono ancora chiare le cause per la quale la vettura, una Lancia Y, è uscita di strada. L'arteria stradale in questione conduce anche ad un importante polmone verde della Puglia, la foresta cosiddetta di "Mercadante". La strada diverrebbe pericolosa soprattutto in condizioni di meteo avverso, come appunto ieri sera, in quanto nelle scorse ore il territorio pugliese è stato colpito da violenti acquazzoni, che ovviamente hanno reso viscido il manto della maggior parte delle strade.

Molto probabilmente ad una curva Massaro ha perso il controllo della vettura, che ha terminato la sua corsa in un campo vicino la carreggiata, dopo essersi ribaltata almeno una volta.

Sul posto, immediatamente subito dopo il fatto di cronaca, sono giunti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, che ha eseguito i rilievi del caso. I pompieri hanno estratto i due dall'abitacolo, per il 27enne non c'è stato nulla da fare. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il suo decesso.

Un'ambulanza del 118 ha poi trasportato la giovane che si trovava in compagnia di Marco in codice rosso all'ospedale "Miulli" di Acquaviva delle Fonti.

Auto distrutta

L'automobile è andata completamente distrutta, il veicolo viaggiava in direzione di Altamura. Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori dettagli su questo assurdo incidente. Il sinistro non ha coinvolto altri veicoli. La notizia della morte del 27enne si è subito diffusa ad Altamura, destando sgomento tra i parenti e i conoscenti del giovane e fra quelli della ragazza: anche lei infatti sarebbe altamurana.

Un altro sabato sera quindi tragico sulle strade del nostro Paese, e della Puglia in particolare, che in questo ultimo periodo ha visto strappati tantissimi giovani alla vita in circostanze analoghe. Il 27 aprile scorso infatti, nel tarantino, una giovane 29enne, Maria Mandurino, originaria di Torre Santa Susanna (Brindisi), morì dopo essere caduta dalla moto insieme al suo fidanzato. I due stavano tornando a casa dopo aver trascorso una giornata in sella alla due ruote di grossa cilindrata.