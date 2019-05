Su Facebook è bastata una foto per far credere a tutti che una folla oceanica fosse scesa in strada, a Bari, per fare gli onori al vicepremier e ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio. L'immagine, pubblicata sulla pagina social "Movimento del Cambiamento" ritraeva in realtà le persone assiepate sul lungomare del capoluogo pugliese l'8 maggio scorso, quando, in occasione della festa di San Nicola, come ben si sa patrono della città pugliese, c'è stato lo spettacolo delle Frecce Tricolori.

Ma la notizia è stata presa per buona da molte persone e la fake news, di questo si è trattato infatti, è diventata immediatamente virale. Dopo alcune ore il post è stato comunque rimosso.

Forse gli internauti non hanno capito l'ironia

Probabilmente gli amministratori della pagina in questione hanno pubblicato la foto in maniera ironica, e quindi in tantissimi non hanno capito che fosse una bufala. A rendere questa vicenda ancora più grottesca è il fatto che la foto incriminata è stata scattata e pubblicata sui social dallo stesso governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, dove si diceva a chiare lettere che la foto ritraeva appunto i cittadini baresi radunati sul lungomare per assistere allo spettacolo dei velivoli dell'Aeronautica militare.

Bari, 'Folla per Di Maio', ma è la festa di San Nicola

Di Maio, lo precisiamo, effettivamente in questi giorni è stato a Bari, precisamente il 12 maggio scorso, ma a quanto sembra non c'è stata nessuna folla ad attenderlo. Lo stesso vicepremier è stato ricevuto nel salone dell'hotel Sheraton sito nel quartiere Poggiofranco, dove in centinaia hanno applaudito Di Maio e innalzato il grido "onestà, onestà".

In tanti ci sono cascati

Il post, come detto, è diventato immediatamente virale. Anche i componenti del gruppo del Movimento Cinque Stelle di Bellaria, in Emilia-Romagna, hanno pubblicato la fotografia in questione scrivendo che "il vento del cambiamento scende in piazza", riportando poi l'indicazione di votare a favore del M5S alle prossime elezioni del 26 maggio.

Molti utenti comunque, soprattutto baresi, hanno subito segnalato a chi stava condividendo la foto che la stessa ritraeva una immagine dell' 8 maggio scorso, ripresa dall'alto della ruota panoramica dal governatore della Regione. Ma fino a quando non è stata rimossa l'immagine ha continuato a circolare. In tanti hanno continuato a credere che tutta quella gente si fosse radunata lì proprio per accogliere il vicepremier. L'hotel Sheraton, dove in realtà si è tenuto pochi giorno dopo il comizio del pentestellato, e il lungomare, si trovano a svariati chilometri di distanza l'uno dall'altro.

Ancora una volta quindi una bufala sul web viene creduta reale dagli internauti.