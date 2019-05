È caccia all’uomo a Bolzano, dopo che lunedì scorso una minorenne è stata vittima di una violenza carnale compiuta in pieno giorno, verso le due del pomeriggio. Ancora una volta l’episodio è avvenuto in una zona dove già in passato si erano verificati episodi simili, sulla passeggiata che costeggia il torrente Talvera, nei pressi della confluenza con l’Isarco, a pochi passi dallo stadio Druso. La ragazza, non ancora sedicenne, stava tornando da Scuola in bicicletta, quando, all’altezza del ponte giallo, due giovani di origine africana hanno iniziato ad apostrofarla pesantemente.

Quindi, secondo il racconto della vittima, uno dei due, che aveva una caratteristica acconciatura rasta con dreadlocks, le avrebbe sferrato un pugno, mentre l’altro l’avrebbe strattonata, trascinandola in un luogo più riparato, in mezzo alla vegetazione che lambisce il fiume.

La doppia violenza tra i cespugli sulla sponda del fiume

In quella zona nascosta i bruti avrebbero ripetutamente abusato della ragazza. Al termine delle violenze i due sono fuggiti via, lasciando la vittima in uno stato di incoscienza.

Dopo aver ripreso i sensi, la minorenne è risalita fino alla strada, dove ha ricevuto il soccorso di alcuni passanti. La polizia, giunta sul posto, ha subito iniziato a cercare i due responsabili. Infatti nonostante l’aggressione subita, la sedicenne, con il sostegno di una psicologa, ha trovato la forza per raccontare l’accaduto agli inquirenti, che hanno preso in consegna i suoi vestiti per cercare di isolare tracce di dna degli stupratori. Tuttavia la giovane non è riuscita a fornire un identikit dettagliato dei due.

Fermati e poi rilasciati due giovani nigeriani

In un primo momento le indagini si sono indirizzate su due sospetti, giovani nigeriani di 22 e 27 anni, senza fissa dimora. Dopo qualche ora i presunti responsabili sono stati fermati ed interrogati dalla polizia, che però in seguito li ha rilasciati, vista l’assenza di ogni riscontro sul loro coinvolgimento nella vicenda. Purtroppo gli inquirenti non sono riusciti a trovare altri testimoni: nessuno sembra essersi accorto di nulla, nonostante la violenza sia avvenuta alla luce del giorno in un’area molto frequentata, situata in una zona abbastanza centrale della città, a due passi dalla stessa questura.

Il forte vento ed il rumore del fiume potrebbero aver coperto le richieste di aiuto della ragazza, nei momenti in cui era in balia dei due bruti. Del resto, non si è trattato della primo caso in quella zona: due anni fa, a ponte Roma, un minorenne di origine nigeriana aveva compiuto abusi, aggredendo prima di una giovane e poi una donna di mezza età. Quella volta il responsabile era stato arrestato in poco tempo, grazie alle descrizioni delle vittime.

Invece per quest'ultima vicenda la soluzione potrebbe essere più difficile: comunque la procura di Bolzano ha scelto di mantenere il massimo riserbo per tutelare la minorenne e per agevolare le indagini.