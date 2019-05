Un curioso fatto di cronaca si è verificato stamane a Tuturano, piccola frazione che si trova una decina di chilometri a sud di Brindisi. Infatti, secondo quanto si apprende dalla popolazione locale, che ha immortalato il momento, inviando a questa testata la relativa documentazione fotografica, un grosso tir e un bus turistico hanno quasi rischiato di incastrarsi in via Vittorio Emanuele, nel pieno centro del piccolo paesino. L'arteria stradale in questione è una delle principali della cittadina, e in un punto la stessa si restringe abbastanza, tanto che anche due veicoli, talvolta, fanno fatica a passare tranquillamente.

Proprio per questo esiste ormai da molti anni un impianto semaforico che regola il traffico. Ma questa mattina i due grossi mezzi si sono trovati entrambi al posto sbagliato, nel momento sbagliato. E per poco non si è verificato l'incidente.

Paese non dotato di circonvallazione

Secondo quanto raccontano gli abitanti del posto non è la prima volta che due mezzi di grosse dimensioni si trovano ad affrontare la strettoia in questione. Infatti la cittadina non è dotata, per il momento, di una circonvallazione, e per questo anche camion di dimensioni importanti transitano proprio al centro del paese.

Brindisi, tir e autobus rischiano di incastrarsi ad una strettoia a Tuturano

Non è raro infatti vedere in paese tali bestioni, dal peso di centinaia di tonnellate, i quali attraversano a passo d'uomo le vie di Tuturano. La strada dove il tir e il bus hanno rischiato letteralmente di incastrarsi uno sull'altro, verso nord conduce a Brindisi, comune capoluogo, mentre a sud conduce a San Donaci, paese dell'hinterland al confine con la provincia di Lecce. Il camion proveniva proprio da sud, e andava verso Brindisi, mentre il bus stava andando verso San Donaci.

A questo punto, all'altezza di via Stazione, i due mezzi si sono incrociati. Impossibile per i due autisti fare marcia indietro, anche perché in entrambe le direzioni di marcia si è formato il classico ingorgo di veicoli. Dietro all'autobus turistico è sopraggiunto anche uno scuolabus. I conducenti dei due mezzi a questo punto hanno cercato in tutti i modi di uscire da quella complicata e assurda situazione, e dopo numerose manovre finalmente sono riusciti a liberarsi, sfiorando pericolosamente le abitazioni e le numerose attività commerciali che insistono sulla via in questione, affollate sia di mattina che di sera.

I mezzi, come si può ben vedere dalle foto, erano distanti davvero pochissimi millimetri uno dall'altro. Le macchine che avevano il semaforo verde inoltre, non riuscivano a muoversi, in quanto la via era bloccato dai due mezzi pesanti.

Vicenda diventata virale

A pubblicare il post sui social network è stato proprio il titolare di un'attività commerciale, di cui per questione di privacy non si riportano le generalità, che ha assistito, come tanti cittadini, alla curiosa scena.

Fortunatamente nessuno si è fatto male. La vicenda è diventata immediatamente virale, e la popolazione ha commentato l'accaduto. Tantissima l'ironia sui social, la frase "Tuturancity", con la quale è stato pubblicato il post, ha fatto il giro della cittadina e non solo.