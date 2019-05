Aveva escogitato un sistema ormai collaudato, che metteva puntualmente in pratica per molestare le pazienti. Innanzitutto sottoponeva le malcapitate ad una visita medica, pur non avendo i titoli per farlo. Poi, effettuava i massaggi e – solo dopo essersi conquistato la fiducia delle clienti – sperimentava su di loro quelle che venivano presentate come “terapie innovative”, ma altro non erano che degli abusi veri e propri.

Gerald Ramananda Sengalrayan, un fisioterapista olandese di 63 anni, è stato così arrestato dai carabinieri che, insieme ai militari del Nas di Cagliari, hanno condotto per mesi l’inchiesta denominata “ManiGold”. L’uomo è accusato di una serie di violenze carnali che avevano sempre luogo durante le sedute nel centro specializzato R.B.B., a Dolianova, paese situato a circa 20 chilometri dal capoluogo sardo. Inoltre deve rispondere del reato di esercizio abusivo della professione al fine di commettere gli abusi.

L’abuso della professione medica

Nel corso delle indagini gli specialisti del Nas hanno prima di tutto ripercorso la storia professionale di Gerald Ramananda Sengalrayan, verificandone le credenziali. In effetti il fisioterapista aveva conseguito il proprio titolo in Olanda e nel 2012 era stato abilitato ad operare anche in Italia. Solo che avrebbe dovuto esercitare la professione seguendo le prescrizioni fornite da medici specialisti. Invece dalle indagini, coordinate dal sostituto procuratore Maria Virginia Boi, è emerso come il 63enne facesse tutto autonomamente, pur non essendo autorizzato ad agire senza il parere di un dottore.

Ed inoltre si è visto come arrivasse a consigliare alle pazienti certe nuove ed originali terapie, in realtà solo un pretesto per compiere le violenze.

Tre le vittime accertate, tra cui una minorenne

Quindi i carabinieri hanno installato delle telecamere nello studio dello specialista; anche i telefoni del fisioterapista sono stati intercettati. In questo modo i militari dell’Arma sono riusciti a ricostruire gli abusi compiuti dall’uomo: sarebbero tre le vittime accertate – una donna di 65 anni, una di 29 ed infine una ragazza di soli 16 anni – ma non si esclude che altre clienti abbiano subito molestie in precedenza.

Nuovi casi sarebbero al vaglio dei magistrati; infine si pensa che altre donne che frequentavano il centro di Dolianova possano spontaneamente presentarsi in caserma per sporgere denuncia contro il 63enne. A quanto sembra la prima a segnalare i comportamenti del fisioterapista è stata proprio la minorenne: la ragazza lo scorso febbraio si è recata in caserma con i genitori, per raccontare quanto aveva dovuto subire. Nelle ultime ore il pm titolare dell’indagine ha disposto che Sengalrayan fosse fermato e condotto nel carcere di Cagliari-Uta, “visti i gravi indizi” a suo carico, per impedire nuovi episodi di violenze ed una possibile fuga dall’Italia.