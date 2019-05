Una brutta cartolina dall'Italia. A spedirla, domenica scorsa, potenzialmente a una platea illimitata, una volta postato il video sui social, è stato un turista tedesco in visita alla chiesa di San Nicolò l’Arena ai Benedettini in piazza Dante, nel cuore storico di Catania. Era andato ad ammirare il monumento di incalcolabile valore simbolico e artistico su consiglio del gestore del B&B dove alloggiava, quando si è trovato, suo malgrado, a riprendere una scena che mai avrebbe immaginato di vedere, specie in quel contesto: una furibonda lite tra due uomini con tanto di lancio di sedie.

Pubblicità

Rissa in chiesa tra i due custodi

Spintoni, insulti e, per non farsi mancare nulla, sedie in volo. Una scena ben poco edificante quella a cui ha assistito un turista tedesco che, appena arrivato a Catania, voleva fare un giro per la città e visitare i monumenti di maggior pregio. Così, su suggerimento del proprietario del B&B dove alloggiava, è andato a visitare il complesso ecclesiastico che si trova nel centro storico della città, gioiello de tardo barocco siciliano, inserito nell'elenco del patrimoni mondiale dell'Unesco.

Attirato da urla inaspettate, lo sguardo del visitatore è stato obbligato a posarsi su due uomini che si picchiavano e allora li ha ripresi con il suo telefonino. Tornato nella struttura ricettiva, ha fatto vedere le immagini al proprietario Marco Celeschi, che le ha divulgate sui social per denunciare pubblicamente l'accaduto. "Con i turisti a Catania ci sappiamo fare, indubbiamente", ha commentato con sarcasmo il titolare scatenando commenti altrettanto sarcastici da parte di utenti della pagina come: "Benvenuti a Catania, città ricca di cultura e tradizioni". Qualcuno ha auspicato che le immagini potessero essere visionate presto sia da rappresentanti della Curia che del Comune.

Pubblicità

L'amministrazione annuncia provvedimenti

E in effetti, il video della rissa, pubblicato poi in diverse pagine e profili Facebook, diventato di pubblico dominio, è stato visto anche da esponenti dell'amministrazione comunale che ha fatto sapere tramite ufficio stampa che i protagonisti dell'episodio sono stati individuati: si tratta di due dipendenti comunali appartenenti alla 'Direzione Cultura' che erano nella chiesa in qualità di custodi.

L'amministrazione ha reso noto che i due dipendenti comunali sono stati sospesi temporaneamente dal servizio lavorativo per 30 giorni.

Nei prossimi giorni, verranno sentiti dall’Ufficio di Disciplina per dare spiegazioni dell’accaduto e per essere sanzionati, a norma di legge e regolamento.

Sulla pagina Facebook del gestore del B&B, è intervenuta Barbara Mirabella, assessore a Pubblica Istruzione, Attività e Beni Culturali, Pari Opportunità e Grandi Eventi della città. La rappresentante istituzionale si è scusata pubblicamente per l'accaduto dichiarandosi "personalmente sconcertata per questo fatto increscioso", annunciando immediati provvedimenti nei confronti dei i protagonisti "di questi gravissimi e imbarazzanti comportamenti".

Pubblicità

Molti cittadini indignati, hanno invocato, ora che il turismo è più che mai l'unico volano dell'economia cittadina, drastici cambiamenti nella selezione del personale che deve accogliere i turisti nei luoghi più belli di Catania. Al Comune è stato chiesto di investire sui giovani che sappiano le lingue, abbiano una specifica preparazione per valorizzare i monumenti, siano capaci di un'accoglienza culturale di livello elevato, oltre che dotati di gentilezza ed umanità. I cittadini hanno anche chiesto all'assessore di venire aggiornati su come verranno puniti i due protagonisti del triste siparietto.