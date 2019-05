Si era recata al lavoro come tutte le mattine, non potendo di certo immaginare quello che le sarebbe accaduto di lì a poco. Laura Forni, 41 anni, da tempo insegnava educazione artistica presso la Scuola media “Kennedy” di Albavilla, in provincia di Como.

La professoressa, residente nel vicino comune di Tavernerio dove viveva con il marito e un figlio di sei anni, era incinta al sesto mese. Lunedì alle otto è regolarmente arrivata nell’istituto, dove alla prima ora l’aspettava una supplenza per la sostituzione di una collega. Proprio durante questa lezione la docente ha inizialmente detto agli alunni di non sentirsi bene e poi, all'improvviso, è caduta davanti agli studenti rimasti sconvolti. Tuttavia qualcuno dei ragazzi ha avuto il sangue freddo di correre subito dai bidelli per avvisarli del malore dell’insegnante.

I soccorsi sono risultati vani, disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso

I soccorsi sono stati immediati: un’autoambulanza del 118 ha trasportato la donna all’ospedale Valduce di Como. Ma già durante il viaggio le condizioni della paziente sono apparse molto gravi con il quadro clinico che andava peggiorando sempre più. Laura era già in coma quando è arrivata nel nosocomio dove i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarla, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.

Infatti la professoressa è morta pochi minuti dopo il ricovero. Vani sono stati anche tutti i tentativi di salvare il piccolo che portava in grembo che, purtroppo, non ce l’ha fatta. Al momento sono sconosciute le cause del malore che ha determinato il decesso dell’insegnante che, a detta dei suoi parenti, non aveva patito nessun problema particolare durante la gravidanza. Dall'ospedale fanno sapere che solamente dopo l’autopsia sarà possibile far chiarezza a riguardo.

A fissare la data degli esami sarà il pm della procura lariana al quale è stato affidato il caso. Fino ad allora i giudizi sono improntati alla massima prudenza anche se – a quanto pare – gli esperti hanno già escluso alcune possibili ipotesi.

Il cordoglio della comunità di Tavernerio

Naturalmente questa vicenda drammatica ha sconvolto la comunità di Tavernerio, oltre che i docenti e gli alunni della scuola dove Laura Forni prestava servizio. Il sindaco di Albavilla (comune in provincia di Como), Giuliana Castelnuovo, ha raccontato alla stampa locale di essere stata immediatamente informata dell’accaduto da alcuni insegnanti dell’istituto comprensivo: “Questa è stata una notizia raggelante, che mi ha lasciata senza parole” – ha spiegato la prima cittadina che ha voluto fare le condoglianze ai familiari della donna a nome di tutto il paese.