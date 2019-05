Voleva espletare un bisogno fisiologico piuttosto urgente, e per questo nella serata di ieri un 37enne originario di San Severo, in provincia di Foggia, ha pensato bene di fermare la sua autovettura in una piazzola di sosta sull'autostrada in prossimità del casello di Cerignola Est per potersi liberare, ma qualcosa è andato decisamente storto. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale, il giovane è improvvisamente precipitato nel vuoto, in quanto la piazzola dove si è fermato si trovava su un viadotto alto una decina di metri.

Foggia, si ferma con l'auto per un bisogno di fisiologico: 37enne precipita da cavalcavia

Le cause della caduta dell'uomo sono ancora da chiarire con precisione. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, allertati da due persone che si trovavano in compagnia dell'uomo.

Le sue condizioni sono gravi

All'arrivo dei sanitari del 118, che hanno raggiunto a sirene spiegate il luogo del fatto di cronaca, il giovane era riverso per terra in una pozza di sangue. Fortunatamente non è deceduto, è stato quindi trasportato in codice rosso presso gli ospedali "Riuniti" del capoluogo dauno.

Pubblicità

Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Ansa, le sue condizioni sarebbero preoccupanti e la prognosi al momento resta riservata. Il brutto volo è avvenuto mentre il soggetto cercava di scavalcare il guard rail che delimitava il burrone dalla carreggiata. Probabilmente l'oscurità ha giocato un brutto scherzo alla vittima, in quanto il 37enne non si sarebbe accorto che sotto c'era il vuoto; la caduta gli ha provocato un serio trauma cranico. L'espletamento di un semplice bisogno fisiologico si è trasformato quindi improvvisamente in tragedia, che ha scioccato ovviamente anche le persone che si trovavano in sua compagnia. Nessuno infatti credeva che si potesse verificare un fatto simile, la serata fino a quel momento era proseguita senza intoppi.

Trovata droga

Gli inquirenti stanno indagando a fondo sul caso. I media riportano anche la notizia, riferita dagli agenti della Polstrada in seguito agli accertamenti eseguiti, che il giovane aveva addosso una piccola quantità di eroina. Dall'auto della vittima gli agenti hanno anche recuperato alcuni grammi di marijuana. Si sta tentando di capire che cosa ci facesse lo stupefacente nel veicolo dei tre e addosso al ragazzo, e se magari proprio l'abuso di sostanze psicotrope da parte del 37enne possa aver giocato un ruolo determinante nella caduta dal viadotto del soggetto in questione.

Pubblicità

Sicuramente questi particolari saranno chiariti nelle prossime ore, o al massimo nelle prossime ore, quando dovrebbe arrivare anche l'ulteriore verdetto medico dei sanitari. La notizia di quanto accaduto al 37enne si è immediatamente diffusa in tutta la provincia.