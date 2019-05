Secondo quanto riporta Chosun Ilbo, un noto quotidiano della Corea del Sud, Kim Jong-un avrebbe deciso di prendere seri provvedimenti a seguito del mancato vertice di Hanoi con il presidente americano Trump. Il dittatore nordcoreano sarebbe rimasto così deluso dai suoi negoziatori, da ordinare la condanna a morte nei loro confronti.

Il giornale racconta che il rappresentante speciale per gli affari americani, Kim Hyok Chol, sarebbe stato giustiziato a marzo, all'aeroporto di Mirin. Al contrario, Kim Yong Chool, l'ex capo dell'intelligence e braccio destro del dittatore, sarebbe stato inviato in un campo di prigionia.

Pubblicità

Pubblicità

Le presunte condanne

Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un è un uomo potente, abituato a essere sempre circondato da personale a lui fedele. Ma soprattutto, è un personaggio che non tollera perdere o dimostrarsi meno forte di quanto sembri. Ne sono un esempio le parate in suo onore e manifestazioni in cui veniva acclamato.

Tuttavia, tutto il mondo è rimasto sbigottito dalla notizia di oggi. Secondo un quotidiano locale della Corea del Sud, Kim Jong-un avrebbe deciso di prendere seri provvedimenti, a seguito del mancato accordo nel vertice di Hanoi con il presidente americano Trump.

Kremlin says Kim Jong Un will visit Russia this month - kslnewsradio.com

In particolare, secondo quanto riportato dal Chosun Ilbo, il dittore avrebbe condannato a morte l'intero staff, colpevole di aver fallito negli accordi con l'America. Una notizia che ha fatto da subito il giro del mondo, sottolineando come alcuni membri siano effettivamente scomparsi. Il giornale racconta che alcuni negoziatori hanno già subito l'esecuzione durante gli scorsi mesi. Kim Hyok Chol, il rappresentante speciali per gli affari americani, sarebbe stato giustiziato durante lo scorso marzo, presumibilmente all'aeroporto di Mirin.

Pubblicità

Anche altri quattro funzionari del ministero degli Esteri sarebbe stati uccisi in tale occasione.

Invece, l'ex capo dell'intelligence, nonché braccio destro del dittatore nordcoreano, Kim Yong Chool, non sarebbe stato ancora condannato a morte. Al contrario, l'uomo è stato inviato all'interno di un campo di prigionia, assieme ad altri negoziatori, in attesa della sentenza finale di Kim Jong-un.

Va sottolineato che occorre usare il condizionale per tale informazione.

Infatti, la news rilanciata dal quotidiano sudcoreano è stata raccontata da una fonte anonima, ma informata sui fatti accaduti. Inoltre, quest'ultima, ha riportato che gli uomini sarebbero stati giustiziati con l'accusa di spionaggio a favore degli USA.

Il mancato accordo

Le presunte condanne a morte sarebbero state causate dal mancato accordo dello scorso febbraio. Ad Hanoi, il presidente Trump ha rifiutato la proposta nordcoreana di allegerire le sanzioni.

Pubblicità

In cambio, la Corea del Nord avrebbe smantellato il reattore nucleare di Yongbyon.

Proprio per l'impossibilità di trovare un accordo, il presidente americano ha abbandonato il tavolo delle trattive prima del tempo. Un gesto che non ha fatto certo piacere al dittatore, il quale avrebbe deciso di far pagare le conseguenze del mancato accordo al suo stesso staff. L'ipotesi sulle condanne ordinate da Kim Jong-un potrebbero essere vere. Tuttavia, nessuna conferma o smentita sembra sia trapelata dalle fonti ufficiali nordcoreane.