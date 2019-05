Una terribile tragedia si è verificata ieri pomeriggio a Passo di Treia, frazione di Macerata, precisamente in via Sant'Ubaldo. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un giovane di 22 anni, Gianluca Alessandrini, è deceduto in seguito all'impatto con una vettura condotta da una giovane di 23 anni, originaria sempre del posto. Ovviamente le generalità di quest'ultima non sono state diffuse. Il ragazzo si trovava in compagnia di un amico.

Macerata, travolto da un'auto mentre passeggia sul marciapiede: Gianluca muore a 22 anni

I due stavano tranquillamente passeggiando sul marciapiede, quando all'improvviso un Suv di marca Volkswagen è piombato loro addosso. Purtroppo per Alessandrini non c'è stato niente da fare.

Dinamica da chiarire

Secondo quanto riporta la testata giornalistica on-line Today, la dinamica del sinistro è ancora tutta da accertare. Secondo una prima ricostruzione operata dai Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi del caso sul luogo del fatto di cronaca fino a tarda sera, l'auto avrebbe improvvisamente sterzato a destra mentre procedeva nella stessa direzione di marcia dei due giovani, Gianluca e il suo amico.

La conducente della vettura, quindi, sarebbe finita sul marciapiede, travolgendo in pieno il 22enne. Anche la donna è rimasta visibilmente sotto choc per quanto accaduto. Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori particolari di questo brutto episodio, che ha destato sconcerto nella piccola frazione maceratese di Passo di Treia. Ieri nessuno credeva che una tranquilla domenica di maggio potesse trasformarsi in una tragedia così assurda.

L'amico di Alessandrini è rimasto fortunatamente illeso. Alla testata giornalistica on-line Leggo, ha raccontato di aver sentito un boato accanto a lui, poi ha visto qualcosa che gli sfiorava la gamba. "Non mi sono reso conto di nulla", ha dichiarato visibilmente provato il giovane.

Gianluca, un ragazzo con tanti sogni

Come detto, la morte del giovane 22enne ha provocato grande sconcerto in zona. Adesso saranno gli inquirenti a chiarire per quali cause il ragazzo abbia perso la vita e se ci siano eventuali responsabilità.

Come ogni giovane della sua età aveva tantissimi sogni. Studiava fisioterapia all'Università dell'Aquila e aveva la passione per il softair. Su Facebook il Pitbull Softair Club di San Severino Marche, a cui Gianluca è stato iscritto, ha pubblicato un messaggio di cordoglio per il decesso del giovane. "Ieri sera verso le 19:30 è venuto a mancare un nostro caro ex-socio e amico, Gianluca Alessandrini. A noi piace ricordarlo così, sorridente", così la direzione del club sportivo.

Un dolore troppo grande anche per i famigliari dello sfortunato ragazzo, che non si aspettavano un epilogo del genere.