Sono durissime le parole riservate dal gip del Tribunale ordinario di Taranto, Rita Romano, nei confronti della cosiddetta "banda degli orfanelli", la baby gang composta da 14 ragazzini che hanno seviziato e torturato nella sua abitazione di Manduria il 66enne Antonio Cosimo Stano, un pensionato. L'uomo, a causa dei traumi subiti, è morto il 23 aprile scorso dopo 18 giorni di agonia presso l'ospedale locale. Secondo il gip il dramma si è verificato anche perché le famiglie di questi giovani, otto dei quali sono finiti in carcere, non hanno saputo educare bene i loro figli. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di tortura, con l'aggravante della crudeltà, violazione di domicilio e sequestro di persona.

Manduria, il giudice sul caso di Antonio Stano: 'Genitori incapaci di educare i figli'

Giovani senza freni inibitori

I ragazzi nelle scorse ore sono stati sottoposti all'interrogatorio di garanzia da parte dei giudici, e secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, gli stessi sono apparsi molto provati e con i volti rigati dalle lacrime. Alcuni di loro hanno provato a giustificarsi, questo anche per alleggerire la loro delicata situazione giudiziaria, ma questo stratagemma non ha funzionato. I pm e la Polizia hanno avuto, sin da subito, le idee chiare: per tutti doveva esserci una condanna esemplare, e così in effetti è stato.

Due degli otto ragazzi ritenuti i presunti aggressori dello Stano sono maggiorenni. Gli inquirenti sono riusciti ad identificarli grazie anche al racconto di una ragazza di sedici anni, fidanzata con uno dei presunti aguzzini, che ha riconosciuto il suo ragazzo nei video che la baby gang ha girato durante le torture del povero Antonio. I frame, infatti, sono stati inviati attraverso le chat telefoniche della nota applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp.

Sono state proprio quelle riprese ad incastrare i ragazzi, che una volta sapute le gravi condizioni in cui versava Stano, hanno tentato di far sparire le chat, come ricordavamo anche ieri in un precedente articolo su questo assurdo episodio che ha sconvolto il nostro Paese. I giudici hanno detto che i ragazzi, così si legge nell'ordinanza, hanno mostrato la totale assenza di freni inibitori.

Pericolo di reiterazione del reato

Il giudice Romano è convinto che i ragazzi siano dei soggetti socialmente pericolosi, e per questo la misura cautelativa in carcere, sia per i maggiorenni che per i minori, si è necessaria in quanto c'è la possibilità che tali soggetti possano reiterare il reato.

I fatti accaduti sono molto gravi e gli inquirenti vogliono vederci chiaro: molto probabilmente, oltre alle quattordici persone già indagate, nei prossimi giorni o nelle prossime settimane potranno esserci ulteriori iscritti nel registro degli indagati. L'attenzione sul caso di Manduria rimane altissima.