Continuano spedite le indagini della Procura di Milano sul presunto giro di tangenti e rapporti con la criminalità organizzata, 'Ndrangheta in particolare, che alcuni imprenditori e politici lombardi avrebbero intrattenuto al fine di agevolare i loro affari personali. Sono 43 le misure cautelari che la Dda (Direzione distrettuale antimafia) ha eseguito ieri, le quali hanno portato dietro le sbarre anche noti esponenti del mondo politico lombardo, come ad esempio Pietro Tatarella, consigliere di Forza Italia presso il comune di Milano, e Fabio Altitonante (domiciliari), consigliere regionale e sottosegretario all'area Expo.

Milano, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, indagato per abuso d'ufficio

Solo dodici delle misure cautelative hanno previsto il carcere per gli indagati. Delle ultime ore è invece la notizia che anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è finito nel registro degli indagati con l'accusa di abuso d'ufficio. La contestazione, spiegano dalla Procura, riguarda la nomina del suo "socio studio" Luca Marsico a un incarico in Regione.

Notizia confermata da fonti qualificate

Fino a ieri il presidente non risultava indagato, e anche questa testata ne aveva riferito la notizia.

Ma questa mattina le maggiori testate giornalistiche nazionali hanno riferito, come aggiornamento sulla vicenda, che Fontana risulta anch'egli indagato. Lo stesso si sarebbe presentato spontaneamente dal procuratore per avere notizie sulle indagini. Non è escluso che il numero uno della Regione Lombardia possa essere ascoltato già nelle prossime ore.

La maxi inchiesta in questione cade davvero come un fulmine a ciel sereno in un momento in cui sono previste anche le elezioni europee, a cui era candidato appunto Tatarella.

Una vera e propria tegola per l'amministrazione regionale, ma anche per il mondo dell'imprenditoria lombarda. Infatti, nel registro delle persone fermate, figura anche Daniele D'Alfonso, imprenditore attivo nel settore dei rifiuti.

Sono 95 in tutto gli indagati

L'indagine in questione, come ricordavamo anche ieri in un nostro precedente articolo, ha portato 95 persone ad essere iscritte nel registro degli indagati. Sono 7 le province in cui i Carabinieri di Monza e la Guardia di Finanza di Busto Arsizio (VA) hanno agito, impiegando circa 250 militari, scoprendo così due distinti gruppi criminali dedite ad attività contrarie alla legge.

Le accuse mosse, a vario titolo, nei confronti degli imputati, sono gravissime: associazione per delinquere aggravata dall'aver favorito un'associazione di tipo mafioso, finalizzata a corruzione, finanziamento illecito ai partiti, oltre che di aver prodotto fatture false. Sicuramente nelle prossime ore ci saranno ulteriori novità su questo caso che ancora è bel lungi dall'essere chiuso del tutto.