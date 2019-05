Da Monza arriva una storia che ricorda la vendita delle indulgenze del XVI secolo. Un'operatrice sanitaria missionaria sessantenne, Marisa Serra, ed un religioso di origine congolese, Padre Roland Nene Kevuya (44 anni) avrebbero convinto un 92enne ex industriale brianzolo, U.L., a versare ingenti somme per finanziare un ospedale in Africa. "È la Madonna che te lo chiede" gli assicuravano. I soldi, sono finiti su conti correnti personali e, tra pochi giorni, il prete e l'infermiera, andranno a processo per truffa aggravata.

La vicenda

Secondo quanto riportato nella denuncia presentata dai tre figli del ricco pensionato, U.L. - allora ottantenne - avrebbe conosciuto Marisa Serra, operatrice sanitaria dell’ospedale San Gerardo di Monza, nel 2007. Già all'epoca, la donna sarebbe riuscita a carpire la fiducia dell'ex imprenditore e - dopo avergli confidato di vedere e parlare con la Vergine - si sarebbe fatta elargire importanti somme di denaro.

I versamenti - che sarebbero dovuti servire per sostenere progetti umanitari - erano finiti, in un un primo momento, su dei conti correnti intestati all'infermiera ed a padre Roland Nene Kevuya.

Poi, erano stati girati nella Onlus “Nostra Signora del Buon Consiglio - il Buon Samaritano” (creata proprio dalla Serra).

I figli del pensionato si sono resi conto della situazione, ormai degenerata, solo nel 2013 quando l'anziano, spaventato dall'idea di finire all'inferno, ha iniziato a mostrare un sempre più crescente desiderio di vendere le sue proprietà per far delle donazioni a sostegno di progetti e associazioni non ben definiti. Convinto che quello era il volere della Madonna, nel giro di pochi anni, U.L.

ha dato in beneficenza quasi tutti i suoi risparmi, frutto di una vita di sacrifici e lavoro.

I figli ed il Giudice del Tribunale di Monza. ritenendo l'uomo un soggetto suscettibile di "suggestionabilità religiosa" hanno quindi fatto partire la procedura per la nomina di un amministratore di sostegno.

Le accuse

Nel gennaio 2015 l’ex industriale è stato ascoltato dal giudice e ha spiegato di aver iniziato a versare i soldi sul conto corrente di un prete congolese (cappellano a Lourdes) nel 2012.

Poi ha aggiunto: "La signora Serra mi ha mostrato le foto di diverse strutture ospedaliere in Africa. Mi fidavo di lei: anche il Vaticano si era interessato della sua Onlus":

Marisa Serra e Padre Roland Nene Kevuya - che il prossimo 7 maggio finiranno davanti ad un giudice e dovranno rispondere di truffa aggravata - sostengono che i soldi versati dal pensionato sono stati utilizzati per delle missioni in Congo, ma per il momento, non sono stati in grado di fornire "pezze d'appoggio".

Come riportato dalla stampa locale, l'imprenditore avrebbe consegnato al sacerdote ed all'infermiera 210mila euro.

Sia il primo versamento di 110 mila euro - menzionato anche nel decreto di citazione a giudizio -, sia il successivo di 100 mila euro, sono risultati immediatamente monetizzati. Gli inquirenti, hanno inoltre notato, che contestualmente a tali elargizioni, risultavano beneficiari di trasferimenti di denaro tramite MoneyGram (effettuati da entrambi gli imputati) anche familiari ed amici di Padre Roland Nene Kevuya.