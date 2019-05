Quella che arriva da Napoli è una vicenda curiosa quanto incredibile, e certamente se non ci fossero le immagini immortalate da un cittadino partenopeo che raccontano l'episodio in questione sicuramente si stenterebbe a credere a quanto accaduto. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, in particolare Il Messaggero e la testata giornalistica online Leggo, un soggetto nella giornata di ieri ha rubato un cassonetto della nettezza urbana, gesto già gravissimo di per sé in quanto tali bidoni urbani servono per gettare gli appositi rifiuti e aiutano a tenere la città pulita.

L'uomo in questione, però, e questa è sicuramente la parte più bizzarra di questa vicenda, ha deciso di caricare il grosso cassone dei rifiuti su un piccolo scooter: incredibilmente è riuscito a trasportarlo. Il video che immortala la scena è diventato virale su Facebook, e in generale sui social network, in quanto è stato condiviso dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli.

Il consigliere: 'Una vergogna'

Se da una parte l'episodio ha suscitato ilarità, dall'altro ha sicuramente destato sconcerto, in quanto portare via un cassonetto della spazzatura, che è comunque di pubblica utilità, rimane sempre un brutto gesto.

Napoli, ruba cassonetto dell'immondizia e lo porta via in motorino

Il bidone, secondo quanto si vede dalle immagini, era vuoto, ovviamente non è dato sapere se il soggetto lo abbia svuotato lui stesso prima di portarlo via, oppure se il bidone sia stato già trovato senza rifiuti. La persona che ha ripreso la scena ha inviato il video al consigliere Borrelli, che poi la ha fatto subito girare sulle sue pagine social. Il politico si dice fortemente indignato per quanto successo e che questa storia fa capire il grado inciviltà che regna tra le persone, ovviamente non solo a Napoli. "Siamo ben oltre l'assurdo, l'inciviltà è fuori controllo" - questo il pensiero del consigliere che si augura un'inversione di tendenza.

Video virale

Ovviamente il video è diventato immediatamente virale. Non capita tutti i giorni infatti che qualcuno rubi un cassonetto dell'immondizia e lo porti in via in sella ad uno scooter. Secondo Francesco Borrelli e Gianni Simioli, conduttore quest'ultimo della trasmissione "La Radiazza" su Radio Marte, quanto successo è sintomatico di una realtà in cui ormai anche le cose più assurde sono tollerate. I due si chiedono come abbia fatto una persona a portare un carico del genere su una piccola due ruote.

Un gesto che, oltre che incivile, poteva essere pericoloso sia per gli automobilisti che per la gente che si trovava per strada. Ovviamente il soggetto che ha rubato il bidone della spazzatura non è stato identificato. Il video ha avuto circa 766 visualizzazioni e numerose condivisioni attraverso i social.