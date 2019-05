Si è svolto ieri presso l'hotel Garibaldi di Palermo, per tutta la giornata, l'atteso convegno dei cosiddetti "terrapiattisti", ovvero di coloro che sostengono che il nostro pianeta, la Terra appunto, non sia una sfera ma una superficie piatta. Tale teoria, lo precisiamo, è ovviamente anti-scientifica, ma chi ci crede è pronto a giurare che le cose stiano effettivamente in questa maniera. Infatti, secondo i sostenitori di tale tesi, il pianeta, oltre ad essere una superficie piatta, agli estremi sarebbe circondato da ghiacci in cui ci sono dei guardiani.

Palermo, convegno terrapiattisti: 'Torri gemelle vuote, la gravità non esiste'

Quindi le immagini che noi siamo abituati a vedere, secondo costoro, sarebbero state modificate di proposito dal sistema, Nasa in primis, per poter nascondere la verità a tutte le persone del mondo. E proprio la verità è uno dei campi di battaglia in cui sembrano muoversi i terrapiattisti, i quali sostengono anche che i "poteri forti" facciano di tutto per oscurare la realtà dei fatti. Sono stati tanti gli interventi dei relatori: in uno di questi si è sostenuto ad esempio che gli astronauti sarebbero degli attori e la Nasa è Disneyland.

Insomma, per i terrapiattisti tutto sarebbe falso, anche le famose Torri Gemelle, crollate l'11 settembre del 2001 in seguito ad un grave attacco terroristico.

La teoria: 'Le Torri Gemelle erano vuote, la gravità non esiste'

Come detto, oltre ai tanti interventi tesi a dimostrare che il nostro pianeta sia piatto, alcuni relatori hanno parlato di altre "verità occultate", sempre secondo loro, come ad esempio il presunto falso allunaggio dell'Apollo 11, chiamando in causa le Torri Gemelle.

Secondo i terrapiattisti queste non sarebbero state altro che due scatole vuote, e anche quella sarebbe stata una manipolazione voluta ad hoc da chi governa. Non solo, ma i sedicenti ricercatori hanno anche provato a dimostrare l'inesistenza della gravità. Non tutte le persone presenti hanno gradito quello che si diceva in sala, infatti, come riporta il quotidiano Il Messaggero, ci sono stati alcuni momenti di tensione, specialmente quando uno dei relatori invitati al convegno, Albino Galuppini, ha affermato che il Sole sia solo un puntino, come una lampadina, che gira attorno alla "Terra piatta".

Un fisico originario del Veneto, presente in sala con la moglie, ha fatto notare a Galuppini come la sua teoria faccia acqua da tutte le parti, invitandolo quindi a dimostrare questa tesi in maniera scientifica.

Molti i giornalisti presenti

Il convegno ha visto la partecipazione di molti giornalisti, che hanno così documentato l'evento. Le testate giornalistiche presenti erano anche abbastanza importanti, e anche i colleghi hanno dovuto versare le 20 euro previste dagli organizzatori.

Era atteso anche Beppe Grillo, il quale però pare non si sia proprio presentato. "Un terrapiattista è una persona che per motivi intellettuali riesce a comprendere cose che la gente comune non è capace di capire" - così definisce i sostenitori della tesi lo stesso Albino Galuppini.