Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati e conosciuti della TV, in compagnia del collega e amico Laurenti hanno fatto e continuano a far divertire milioni di persone. L'utlimo periodo però, per il conduttore romano, non è affatto fortunato: dopo gli incidenti accaduti a un paio di concorrenti durante una delle prove di Ciao Darwin (di cui uno grave), ora arriva un lutto in famiglia.

Paolo Bonolis, lutto per il conduttore

La famiglia Bonolis è in lutto, vista l'estrema riservatezza del conduttore non si è ancora saputo chi sia venuto a mancare.

Paolo Bonolis, grave lutto in famiglia

Fatto sta che Bonolis ha cancellato tutti i suoi impegni del fine settimana, in particolare quello al Festival della Tv e dei nuovi media che si è tenuto a Dogliani, nella provincia di Cuneo, al quale Bonolis era stato invitato. Sono stati gli stessi organizzatori dell'evento ad annunciare la sua assenza: "Il Festival è vicino a Paolo Bonolis e alla sua famiglia per questo momento di grande dolore". Il lutto, poco più tardi, è stato confermato anche dalla moglie del conduttore, Sonia Bruganelli, attraverso i social network: su Instagram due giorni fa aveva postato la foto di una rosa con la scritta "Se si potesse non morire...".

Subito dopo, sempre la moglie, ha pubblicato una foto in compagnia dell'amico Marco Salvati "The show must go on, Mio grande amico".

La Bruganelli, comunque, ha voluto dedicare al marito alcune parole: "Ogni storia d'amore dovrebbe essere un caldo abbraccio che significa "ci sono per te" a prescindere da che punto si trova il rapporto stesso. 'Sono qui per te' è la più bella frase d'amore". La dedica è accompagnata da un ritratto di lei che abbraccia il marito.

Oltre alla solidarietà della moglie sono arivati anche diversi messaggi di condoglianze da parte di altri personaggi famosi, tra cui Flavio Canfo, Elisabetta Gregoraci, Niccolò Presta, Taylor Mega e Chiara Giordanoe.

L'incidente a Ciao Darwin

Come accennato poc'anzi, per Bonolis, quest'ultimo periodo non è stata affatto facile. Circa due settimane fa un concorrente di Ciao Darwin ha avuto un brutto incidente durante la prova dei rulli. L'uomo è caduto rovinosamente.

Si tratta di Gabriele Marchetti, 54enne, per il quale la Procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti per lesioni colpose. Bonolis, con tono commosso, il 3 maggio scorso ha dichiarato: "Mi sta a cuore dirvi qualcosa...siamo umanamente dispiaciuti per l'accaduto e ci siamo subito attivati, invitiamo a chi sia davvero interessato a seguire solo le notizie ufficiali, per rispetto al concorrente e alla sua famiglia". I concorrenti ora hanno paura di partecipare al Genodrome, circostanza che potrebbe portare ad annullare la prova.