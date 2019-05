Quella che arriva da Roma è davvero una storia finita bene, che vede protagonista un anziano signore di 90 anni e gli agenti della Polizia. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, l'uomo ieri si era recato al supermercato per fare la spesa, ma purtroppo non aveva con sé il denaro necessario per comprare tutto l'occorrente. Aveva voglia di un dolce, ma data la sua complicata situazione economica non poteva permetterselo, per cui ha deciso letteralmente di prenderlo di nascosto, senza farsi vedere dal personale di vigilanza dell'esercizio commerciale.

I vigilantes si sono però accorti che il soggetto aveva nascosto sotto il maglione il dolce in questione, per cui è scattata la segnalazione al commissariato di Polizia "Colombo".

Scattata la macchina della solidarietà

A questo punto gli agenti hanno raggiunto in pochi minuti l'attività commerciale in questione, sita nel quartiere Ostiense, e hanno provveduto subito ad ascoltare l'anziano. Preso atto della grave situazione economica i poliziotti, visibilmente commossi dal racconto del pover'uomo, hanno deciso di fare una colletta e hanno aiutato l'anziano a comprare il dolce che tanto desiderava.

Roma, anziana 90enne sorpresa a rubare dolciumi al supermercato: i poliziotti gli fanno la spesa

Ma gli agenti non si sono limitati soltanto a questo, in quanto hanno comprato all'anziano anche ogni bene di prima necessità che gli sarà sicuramente utile. Purtroppo non è il primo episodio del genere che succede nel nostro Paese: molte persone, spesso anziane, vivono infatti in uno stato di povertà assoluta, e questo a volte le porta anche a rubare degli alimenti dagli scaffali dei supermercati. Questa volta però, invece di una multa e della relativa denuncia, salatissime entrambe in questi casi, i militari hanno preso atto che quell'uomo andasse aiutato.

Il personale si è mostrato collaborativo

Prima di procedere alla colletta in questione, gli agenti hanno chiesto il relativo permesso al titolare dell'esercizio commerciale. Tutto il personale si è mostrato assolutamente collaborativo e non ha battuto ciglio davanti alla richiesta degli agenti della Polizia di Stato. Alla fine l'anziano ha ringraziato di cuore i poliziotti, che non hanno quindi preso nessun provvedimento amministrativo o penale a suo carico, ed è tornato a casa sia con il dolciume tanto desiderato, ma anche con diversi generi alimentari.

Per motivi di privacy, vista anche la delicatezza del caso, le generalità di questo signore non sono state rese note. Quando gli agenti sono arrivati nel negozio lo stesso era molto agitato, e i militari lo hanno dapprima calmato, capendo subito che quel gesto compiuto dall'uomo era stato fatto poiché la sua situazione era davvero critica.