Momenti di vero terrore questa mattina nel quadrante nord est di Roma, dove una betoniera impazzita, contromano, ha travolto auto e scooter, nonché anche alcuni pedoni. Il sinistro si è verificato in zona Alessandrino - Torre Spaccata, sulla via Casilina, all'altezza del civico 1048.

Sono ancora tutte da accertare le cause dell'incidente, ma secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, l'autista del mezzo potrebbe aver avuto un malore (vi è chi ipotizza una crisi epilettica).

Roma, betoniera impazzita travolge auto e scooter, almeno 4 feriti

Anche lui, insieme ad altre tre persone, è rimasto ferito. Il camion ha travolto almeno una ventina di auto, e ha terminato la sua corsa sui binari delle Ferrovie Laziali. Fortunatamente in quel momento non passava nessun convoglio. Tutti i feriti non sarebbero comunque in pericolo di vita.

Oltre un chilometro percorso contromano

Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale on-line, Roma Today, il mezzo pesante ha percorso 1,6 chilometri prima di terminare la propria corsa.

Erano circa le 10:50 di questa mattina, quando all'improvviso, tra via Pietro Belon e via di Tor Tre Teste, è comparsa la betoniera impazzita. In quel momento c'era traffico, e molte persone erano fuori casa per ottemperare ai servizi quotidiani. Sul posto, nei momenti immediatamente successivi al fatto di cronaca, sono giunti gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia, che ha proceduto ai rilievi del caso.

I feriti sarebbero almeno quattro, e gli stessi sono stati trasportati in diversi nosocomi della Capitale, questo in modo da essere sottoposti alle cure del caso. Solo le condizioni di una signora anziana di 80 anni si sarebbero aggravate leggermente un volta che l'investita è giunta presso l'ospedale. Secondo quanto riferito dai Vigili Urbani il numero delle persone ferite potrebbe aumentare con il passare delle ore.

Indagini in corso

Adesso gli inquirenti vogliono vederci chiaro su quello che è successo alla Casilina in mattinata.

Fortunatamente non ci sono stati decessi, ma sicuramente l'episodio di questa mattina poteva avere conseguenze ancora più gravi.

Le betoniere sono mezzi che pesano diverse tonnellate, e se uno di questi si capovolge o colpisce qualcosa i danni che provoca sono davvero tantissimi. Le immagini che hanno diffuso i media romani, e non solo, non lasciano spazio a dubbi: le auto sono state letteralmente sventrate e accartocciate su stesse dal grosso camion.

Anche le barriere che delimitano la carreggiata dai binari dalla ferrovia sono state abbattute come fossero birilli. Il mezzo pesante è stato ovviamente posto sotto sequestro.