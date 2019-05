Un furto in casa si è trasformato, domenica scorsa, in un'aggressione mortale ai danni della proprietaria, Anna Tomasino, un’anziana di 89 anni. È accaduto a Roma in via Pizzo Bernina a Montesacro, zona residenziale alle spalle di piazza Sempione. I due ladri non si sono fatti problemi ad entrare in azione all’ora di cena quando il condominio preso di mira era animato dalle tante persone ancora sveglie. Sono entrati in un appartamento al secondo piano da una porta finestra che si affaccia su un balcone. L’abitazione prescelta, però, non era vuota in quel momento: la Tomasino era al telefono con un’amica quando si è trovata davanti i due malviventi.

Il furto in casa mentre la proprietaria parlava al telefono con un’amica

La signora che era impegnata nella conversazione telefonica con l’anziana padrona di casa è stata testimone involontaria di quanto accaduto: i due ladri hanno aggredito la donna che ha iniziato ad urlare per la paura. I vicini di casa hanno immediatamente sentito le grida che provenivano dall’abitazione della vittima. In diversi si sono precipitati sul pianerottolo, tentando di farsi aprire la porta, mentre altri si sono affacciati alla finestra.

Questi ultimi hanno visto chiaramente i due ladri, descritti come “persone di colore”, calarsi sul balcone al primo piano e poi saltare su una tettoia per raggiungere di corsa un’auto poco distante in cui, con ogni probabilità, un complice li stava aspettando.

La colluttazione con i due malviventi si è rivelata fatale all'anziana

Durante la colluttazione i due hanno picchiato l’anziana, sbattendole più volte la testa contro il muro ed il pavimento, prima di fuggire via dopo aver arraffato alcuni oggetti di valore dal cassetto di un comò nella camera da letto della donna.

La vittima è stata immediatamente soccorsa e portata in ospedale ed, inizialmente sembrava solamente in stato di shock, tanto che al pronto soccorso le è stato applicato il codice giallo. Dapprima si pensava ad un semplice trauma cranico, reso evidente da una vistosa ferita alla testa. Ma con il passare dei minuti le sue condizioni si sono andate aggravando per una probabile emorragia celebrale. Nel nosocomio nel frattempo è giunto il figlio della signora che è rimasto vicino alla madre fino al momento in cui è morta, il giorno dopo l’aggressione, a causa dei colpi subiti.

Subito è partita la caccia ai due responsabili e al terzo uomo che, con ogni probabilità, li aspettava in auto. Oltre alle numerose testimonianze dei vicini di casa, sono al vaglio degli inquirenti i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza presenti in zona che si spera possano aver immortalato qualche altro particolare utile a individuare i malviventi che hanno provocato questa assurda tragedia.