Quella che arriva dagli Stati Uniti, e precisamente dallo stato del Connecticut è una notizia che ha davvero dell'incredibile. Infatti, secondo quanto riportano i media internazionali, un bambino di 9 anni, le cui generalità non sono state ovviamente diffuse, ha accusato un fastidio all'orecchio. Sentiva una specie di ronzio, ma nessuno si aspettava che il piccolo avesse al suo interno una zecca comune. Il parassita sarebbe stato attaccato direttamente al timpano dell'organo in questione, e questa situazione, spiegano i sanitari alla stampa, poteva causargli gravissime conseguenze. I medici hanno deciso così di operare il bambino.

Usa, bimbo di 9 anni sente un ronzio nell'orecchio: al timpano c'era attaccata una zecca

Zecca rimossa completamente

Ad eseguire l'operazione è stato il dottor Erik Waldman, un otorino pediatrico. Secondo quanto ha riferito egli stesso, operare un bambino così piccolo non è stata per nulla una impresa facile. C'è stato bisogno infatti di anestetizzarlo, per poi procedere all'estrazione del corpo estraneo dall'interno dell'orecchio. Una procedura quindi abbastanza delicata. A questo punto, ad operazione terminata, i sanitari hanno potuto scoprire che cosa provocava fastidio al piccolo, e soprattutto quale fosse il parassita che si era infilato nell'orecchio del giovanissimo paziente.

Pubblicità

Quando una zecca entra in un organo così delicato può provocare gravi infezioni, e addirittura portare a seri danni cerebrali. L'insetto pare avesse anche punto il bambino proprio sul timpano. Il pericolo quindi, prima che la situazione potesse degenerare, è stato scongiurato, anche dal pronto intervento dei genitori del paziente, che hanno deciso di sottoporre il bambino ad una visita specialistica. In questi casi intervenire con tempestività sul problema è fondamentale.

Il bimbo si è ripreso

Dopo l'operazione il piccolo è stato sottoposto ad una terapia di antibiotici, e adesso si è completamente ripreso. Non ha più il fastidio all'orecchio, e il parassita al suo interno è solo un lontano ricordo. Una stima riportata dai media statunitensi parla di circa 300 mila persone che ogni anno accusano problemi di Salute legati proprio alle zecche. La vicenda in questione ne ricorda un'altra abbastanza singolare, riportata anche qualche settimana fa su questa testata: stiamo parlando di quanto accaduto a Taiwan, dove un medico ha trovato delle api nell'occhio di una donna.

Pubblicità

Gli insetti in questo caso sarebbero entrati nell'organo mentre la donna puliva delle erbacce intorno alla tomba di un familiare, e sarebbero riusciti a sopravvivere perché si nutrirono delle lacrime prodotte dal'occhio della paziente. Anche in questo caso gli insetti furono rimossi con un delicato intervento.