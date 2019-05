Quella che arriva dagli Stati Uniti, e precisamente da Indianapolis, è una storia davvero raccapricciante. Secondo quanto riporta la stampa internazionale, in particolare il quotidiano britannico, Mirror, un ragazzino di soli 12 anni, Eduardo Posso, sarebbe stato lasciato morire di fame da suo padre, Luis Posso e dalla sua compagna, Dyana Marina Flores. Pare che il giovane fosse stato incatenato alla vasca da bagno dell'abitazione dove viveva la coppia, quest'ultima situata a Bloomington.

Il 12enne sarebbe stato rapito da suo padre, e una volta a casa, il giovane sarebbe stato fatto oggetto di gravissime sevizie. Per legare il ragazzo alla vasca del bagno i due avrebbero usato un collare per cani, poi lo avrebbero lasciato lì per settimane. Alla fine non c'è l'ha fatta ed è morto di stenti: per questo adesso Luis e Dyana sono stati arrestati: potrebbero essere accusati di omicidio se ritenuti colpevoli.

Torture indicibili

Il giovanissimo 12enne è morto quindi tra atroci sofferenze.

Usa, ragazzo incatenato alla vasca da bagno e lasciato morire di fame: due arresti

La Polizia aveva già ricevuto una segnalazione, ma quando è arrivata a casa della coppia ormai le condizioni del giovane erano davvero gravissime. Il suo stato di malnutrizione era molto evidente, e pare che in casa ci fossero altri tre suoi fratelli, i quali però erano in ottime condizioni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori la coppia godeva particolarmente nel vedere il giovane soffrire in quel modo orribile. Sul corpo del ragazzino i militari hanno trovato numerosi lividi, segno tangibile delle sevizie che subiva il giovane.

I medici all'ospedale di Bloomington hanno davvero fatto di tutto per potergli salvare la vita, ma come detto le sue condizioni ormai gravissime. Gli inquirenti vogliono vederci chiaro su questa storia, e sono ancora in corso le indagini per capire perché i due si comportavano così con la vittima.

Selfie con il figlio agonizzante

Dall'inchiesta finora sono emersi comunque tantissimi elementi che inchioderebbero davanti alle proprie responsabilità la coppia.

Uno dei retroscena più inquietanti portato alla luce da chi indaga, è quello secondo cui il padre si sarebbe scattato dei selfie al telefonino con il figlio agonizzante. La coppia, secondo quanto riporta la testata giornalistica italiana, Leggo, sulle sue pagine online, avrebbe comunque negato le accuse. I giudici però sono convinti della loro colpevolezza, e per questo rimarranno in carcere. Tutti gli altri ragazzini presenti in casa erano trattati in maniera differente, e come già detto sono stati trovati tutti in ottima salute.

La vicenda ha destato sconcerto in tutto lo stato dell'Indiana, ma anche in tantissime altre parti degli States.