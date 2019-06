Va in pensione il vecchio modello di carta d’identità, quello cartaceo. In tutta Europa circoleranno documenti di riconoscimento simili tra loro e più sicuri, che potranno così far diminuire il rischio di frodi.

Infatti l’Unione Europea ha appena approvato un regolamento che definisce tutti i requisiti minimi comuni da rispettare per gli Stati membri. Inoltre, per effetto delle nuove norme, saranno uniformi anche la tipologia e il numero di informazioni richieste per poter identificare una persona.

Innanzitutto sarà uguale il modello utilizzato nella realizzazione in tutti i Paesi: una tessera simile alle carte di credito. Inoltre ciascun pezzo rilasciato conterrà una zona per la lettura ottica e dovrà essere conforme alle norme di sicurezza minime proposte dall’Icao, l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale.

Due impronte sul microchip della carta d’identità

L’elemento caratterizzante di ogni carta d’identità di nuova generazione, oltre alla foto del titolare, sarà dato dalla presenza di due sue impronte.

Tuttavia queste non ci saranno fisicamente, ma saranno conservate in formato digitale, “su di un microchip senza contatto”. Immancabile poi, contenuto in una bandiera dell’Unione Europea, il codice Paese di riferimento dello Stato che ha rilasciato il documento. Il regolamento lascia una certa autonomia a ciascuna nazione nel decidere il periodo di validità, che dovrà essere comunque compreso tra una durata minima pari a cinque anni ed una massima di 10.

Tuttavia sono ammesse alcune eccezioni: gli Stati potranno stabilire tempi di scadenza più lunghi, in caso di persone che hanno superato i 70 anni. Analogamente le carte d’identità destinate ai minori potranno anche durare meno di cinque anni.

I tempi di attuazione del nuovo regolamento

Tuttavia la rivoluzione non sarà immediata: infatti queste norme entreranno in vigore solamente due anni dopo che il regolamento sarà adottato da ciascun Paese. Solo da allora in poi non si potranno più rilasciare i modelli cartacei.

Però chi in quella data sarà in possesso di una carta d’identità elettronica di vecchia generazione non dovrà preoccuparsi, ma potrà aspettare la scadenza per rinnovarla, visto che il limite massimo per la sostituzione è fissato in 10 anni dalla data di applicazione delle nuove norme. Periodo che però viene dimezzato a cinque anni per i documenti giudicati meno sicuri e privi di una zona a lettura ottica.

Dunque il consiglio per chi andrà a rinnovarla nelle prossime settimane è di optare comunque già per la carta elettronica.

Infine il regolamento prevede, per assicurare la massima tutela dei dati forniti ed evitare il loro trafugamento, che i governi nazionali adottino sistemi di sicurezza del microchip tali da prevenire ogni forma di accesso non consentito da parte di terzi.