Un brutto episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Torre Santa Susanna, nel brindisino, dove un cane Rottweiler ha improvvisamente aggredito un bracciante agricolo che si trovava nei pressi di una scuola. Secondo quanto riporta la stampa locale, pare che il molosso sia sbucato all'improvviso, e da diversi giorni si aggira intorno al plesso scolastico in questione, situato in pieno centro abitato, precisamente in via Tagliamento. La situazione, inutile negarlo, sta creando una certa apprensione tra gli abitanti della cittadina brindisina, che ovviamente temono per la propria incolumità.

Si cerca il cane

Al momento il cane non è stato ritrovato, ma la Polizia Locale pare che si sia messa già sulle sue tracce. Un animale del genere infatti può fare davvero male se attacca, e ne sa qualcosa proprio il bracciante agricolo che oggi, intorno alle ore 14:30 è stato aggredito. L'uomo ha riportato alcune ferite ad una caviglia, come testimoniano anche le foto diffuse dai media, ma fortunatamente le non sono gravi. Il molosso, dopo essersi scagliato contro l'uomo, è fuggito, facendo perdere le sue tracce.

Brindisi, cane Rottweiler si aggira vicino ad una scuola a Torre Santa Susanna: azzannato bracciante agricolo

Inoltre pare che proprio questa mattina sia stato allontanato dal plesso scolastico da un operatore, ma a quanto pare il rottweiler è rimasto in zona per tutto quel tempo. Gli agenti della Locale vogliono vederci chiaro e capire se si tratti di un cane randagio oppure se lo stesso abbia dei proprietari. Questi particolari potrebbero essere chiariti già nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni. Adesso l'unica priorità è quella di rintracciare il grosso cane, prima che possa succedere qualcosa di irreparabile.

Gli agenti per questo stanno setacciando tutta la cittadina in lungo e in largo, non è escluso che il molosso possa essere trovato già nelle prossime ore.

Il figlio del bracciante lancia appello sui social

Subito dopo aver appreso di quanto successo a suo padre, il figlio del bracciante ha scritto un post su Facebook, in cui invita i cittadini di Torre Santa Susanna di non avventurarsi per nessuna ragione a piedi dalle parti di via Tagliamento. Pare che i Vigili Urbani siano stati avvisati dai familiari della vittima tramite il 118, almeno così informa la testata giornalistica locale online, Brindisi Report, che cita il nome del giovane che ha condiviso il post.

Per ragioni di privacy le generalità del bracciante aggredito non sono state diffuse. Per lui lo spavento deve essere stato davvero tanto, anche perché non capita tutti i giorni di essere aggrediti da un cane di quelle dimensioni. Questa volta è andata bene e l'uomo ha potuto tirare davvero un sospiro di sollievo.