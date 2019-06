Si sono vissuti momenti di vera e propria tensione ieri mattina a Latiano, nel brindisino, dove una coppia proprietaria di un appartamento nella cittadina pugliese ha aggredito un'affittuaria di nazionalità marocchina. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, pare che l'inquilina non fosse in regola con i pagamenti delle mensilità.

A questo punto una coppia di conviventi (lui di 56 anni e lei di 53) ha fatto irruzione senza alcuna autorizzazione in casa della donna - che ha anche un figlio minore a carico - e ha cominciato a discutere animatamente con lei, fino a quando la situazione non è degenerata. I due proprietari dell'abitazione, infatti, avrebbero colpito la 35enne al volto, sfasciandole la casa e minacciandola di buttarla fuori.

Coppia denunciata

La donna malmenata è dovuta ricorrere alla cure dei sanitari dell'ospedale Perrino di Brindisi, i quali hanno riscontrato un "trauma facciale con edema", dichiarato guaribile nel giro di una settimana. Tanto spavento, ovviamente, per la vittima dell'aggressione, che non avrebbe mai creduto che i proprietari dell'abitazione la potessero aggredire con tale violenza.

La coppia latianese è stata denunciata per violazione di domicilio, esercizio arbitrario delle proprie ragioni e violenza sulle persone e ingiuria.

Questi reati sono legati proprio al comportamento dei due conviventi, i quali hanno preteso con la forza che la donna consegnasse loro la somma di affitto dovuto. Fortunatamente il figlio della 35enne di origine marocchina non ha subito conseguenze fisiche.

Pare che gli aggressori abbiano fatto irruzione di prepotenza nell'appartamento di loro proprietà, sorprendendo la donna che non si aspettava la loro visita, almeno in quel preciso momento.

L'uomo aveva già una denuncia a carico

Non è la prima volta che uno dei due conviventi ha problemi con la giustizia.

Infatti il 56enne in passato era già stato denunciato per maltrattamenti ai danni di un familiare. In seguito alla scarcerazione, l'uomo è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla vittima, ancora in vigore.

La notizia dell'aggressione ai danni della 35enne si è rapidamente diffusa nella cittadina brindisina, destando un bel po' di sconcerto tra gli abitanti. Fortunatamente questa vicenda non ha avuto ulteriori conseguenze soprattutto per la donna picchiata, che nonostante i colpi ricevuti al volto sta bene e dovrebbe rimettersi in breve tempo.

Sicuramente su questa spiacevole vicenda dovrebbero arrivare altri aggiornamenti. Al momento non ci sono novità su eventuali ulteriori provvedimenti che l'Autorità Giudiziaria potrebbe prendere nei confronti degli aggressori.