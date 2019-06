Lo scrittore Andrea Camilleri è ancora rivoverato presso l'istituto ospedaliero 'Santo Spirito' di Roma. Le sue condizioni di salute, come emergono dal bollettino medico comunicato dai dottori a giornalisti e organi di stampa nella mattinata di oggi, martedì 18 giugno 2019, non sono affatto positive. Lo scrittore 93enne rimane nel reparto di rianimazione e terapia intensiva del nosocomio romano. Al momento Camilleri non è cosciente e la prognosi rimane riservata.

Il bollettino medico

Le condizioni sono critiche, ma stazionarie. Camilleri è stato sedato ed intubato durante la notte e respira solo grazie all'ausilio di un ventilatore meccanico. La sua vita rimane legata ad un macchinario. Da quanto apprendiamo dal bollettino medico diffuso intorno alle ore 12:00 i tempi di degenza, rianimazione e riabilitazione potrebbero essere davvero lunghi. Il padre de 'Il commissario Salvo Montalbano' era arrivato ieri in pronto soccorso in codice rosso: sin da subito i medici si sono resi conto che il suo stato di salute era davvero grave.

Lo scrittore è stato ricoverato per un imporovviso arresto del sistema cardio-circolatorio (infarto fulminante) avvenuto intorno alle ore 09:00 di ieri, lunedì 17 giugno 2019. La notizia del suo malore fisico ha suscitato grande commozione e partecipazione in tutta Italia, dove lo scrittore agrigentino è amato e apprezzato da trentasei milioni di lettori.

Numerosissimi i messaggi di stima e affetto anche in rete e sul web, in particolare sui social network, tra cui 'Instagram', 'Facebook' e 'Twitter'.

Uno fra tutti, quello dell'amico presentatore e show-man Rosario Fiorello che ha scritto: 'Avanti, Maestro! Forza, rialziamoci!'. Adesso si attende, per il primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17:00 circa, il secondo bollettino medico della giornata odierna.

Le condizioni di salute di Camilleri

Lo scrittore siciliano è apparso ai dottori del presidio ospedaliero capitolino 'Santo Spirito' visibilmente indebolito, molto verosimilmente a causa, oltre della veneranda età, anche per un intervento medico a cui si è sottoposto appena una ventina di giorni or sono, una delicata e complessa operazione chirurgica resasi necessaria in seguito ad una brutta caduta nell'abitazione dello scrittore, che gli è costata una rottura del femore della gamba destra.

Il dottor Roberto Ricci, responsabile del reparto di cardiologia del nosocomio romano dove è ricoverato lo scrittore, ha spiegato che sono ancora in corso ulteriori esami diagnostici ed accertamenti strumentali per decidere le scelte terapeutiche da seguire. Il decorso clinico sarà, dunque, senza dubbio condizionato dai parametri diagnostico-strumentali in continuo monitoraggio.