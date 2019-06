Quella che arriva dall'Irlanda è una notizia che sta facendo discutere parecchio, soprattutto Oltreoceano, in quanto il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, insieme al suo entourage si è recato in visita proprio presso la Repubblica irlandese, spendendo una somma a dir poco vertiginosa.

Il soggiorno di Trump è durato due giorni, ma in queste ultime ore sono state pubblicate le cifre che l'amministrazione statale avrebbe speso per il viaggio presidenziale.

Pubblicità

Pubblicità

Sembra, infatti, che il conto totale si aggiri intorno ai 935.033 dollari, di cui solo 233.758 dollari sarebbero stati utilizzati per noleggiare delle autovetture. Il presidente avrebbe affittato delle automobili da un'agenzia di pompe funebri, e nello specifico si tratterebbe di quattro macchine. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa, il pagamento sarebbe stato effettuato in quattro tranche.

Spese folli per la visita di Trump in Irlanda

I media internazionali parlano di spese eccessive, se non addirittura folli.

Donald Trump avrebbe noleggiato limousine da un'agenzia funebre per la sua visita in Irlanda.

Il conto sarebbe salato soprattutto per i contribuenti statunitensi. Certo, secondo quanto recita lo slogan di quest'agenzia funebre, i mezzi sono guidati da professionisti del settore, e molto probabilmente anche per la qualità del servizio il Dipartimento di Stato ha deciso di rivolgersi a quest'azienda.

La notizia è stata riportata dal quotidiano britannico The Guardian, che ha citato come fonte il sito ufficiale USASpending.gov. Al momento le autorità degli States non hanno risposto alla richiesta di conferma da parte del giornale, ma non è detto che possano farlo nelle prossime ore.

Pubblicità

Dagli Stati Uniti, dunque, potrebbe arrivare sia un'ufficializzazione, ma anche una smentita. Questa vicenda, oltre a destare una certa curiosità nell'apprendere che il presidente Trump ha noleggiato le limousine da un'agenzia funebre, ha destato anche un bel po' di sdegno fra i cittadini americani. Anche la ditta, a sua volta, ha preferito trincerarsi dietro un assoluto silenzio.

Più di un milione di dollari spesi all'hotel

A fare da cornice a tutto questo ci sarebbe anche la somma di 1,2 milioni di dollari che il leader della Casa Bianca e il suo staff avrebbero speso per soggiornare in uno degli hotel più lussuosi del Paese: l'InterContinental London Park Lane.

Anche in questo caso nessuna delle parti interessate avrebbe confermato l'avvenuta transazione, trattandosi pur sempre di dati strettamente riservati.

Ad ogni modo, Trump non sarebbe stato il primo a noleggiare le limousine dell'agenzia di pompe funebri irlandese: nel giugno del 2013 anche Michelle Obama - first lady dell'ex numero della Casa Bianca Barack Obama - insieme alle figlie prese a nolo le suddette vetture per una spesa che si aggirava intorno ai 114.000 dollari.

Pubblicità

Insomma, anche in questo caso una cifra ragguardevole, anche se non paragonabile a quanto avrebbe sborsato ora l'amministrazione del suo successore.

E pensare che proprio l'attuale presidente degli States aveva attaccato Barack Obama durante la campagna elettorale perché, a suo dire, avrebbe avuto uno stile di vita troppo lussuoso.