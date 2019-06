Le indagini hanno portato a un arresto per il recente omicidio di un importante politico tedesco della CDU, Walter Luebcke. Il politico è stato ucciso alcune settimane fa e l'autore dell'omicidio potrebbe essere un 45enne, di nome Stephan E. (il cognome non è stato reso noto). Il politico del partito di centrodestra era leader della sezione locale della CDU a Kassel e inoltre era conosciuto per le sue prese di posizione a favore dei profughi e dei migranti.

Proprio tale fatto potrebbe essere il motivo politico che ha animato la furia omicida del 45enne e, d'altronde, le indagini hanno appurato che l'uomo risulterebbe essere legato al network dell'estrema destra di matrice neonazista più radicale.

La pista della NSU

Stando alle indagini, Stephan E. era un pregiudicato e in passato aveva militato nell'NPD, il partito "nazional-democratico" che è considerato come il fronte istituzionale del movimento neonazista tedesco.

In seguito, l'uomo aveva abbandonato lo stesso partito per stabilire dei contatti con formazioni ben più estremiste e forse potrebbe avere avuto legami anche con il Nationalsozialistischer Untergrund (NSU), un piccolo gruppo terroristico che si è reso responsabile di diversi attentati contro migranti e forze dell'ordine, nonché di diverse rapine nei confronti di alcune banche, tra il 1997 e il 2011. Secondo gli inquirenti, non è comunque improbabile che dietro l'omicidio del politico della Cdu ci possa essere proprio l'Nsu, anche se ufficialmente non risulta essere più attivo dal 2011.

I sospetti legami dell'uomo con Combat 18, una delle organizzazioni più influenti del neonazismo

Oltre ai contatti con l'NSU, stando a quanto rende noto l'AGI, il 45enne aveva avuto contatti anche con l'organizzazione estremista di origine inglese Combat 18, attiva a livello internazionale e ala più radicale e paramilitare del movimento neonazista Blood and Honour, nome ispirato ad un noto motto di epoca nazista. Per essere più precisi, Blood and Honour nacque alla fine degli anni Settanta in Gran Bretagna come un network dedito alla propagazione della musica e della sottocultura neonazista.

In passato alcuni militanti di Combat 18 si sono resi protagonisti di violenze e il movimento ha diversi contatti nel mondo del tifo sportivo più violento. Inoltre la stessa Combat 18 risulta essere una delle organizzazioni più conosciute ed influenti dell'area neonazista più underground e tendente alla radicalizzazione ideologica.