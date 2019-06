Anche Lourdes finisce sotto osservazione dopo Medjugorje. Papa Francesco, infatti, ha preso la decisione di mandare monsignor Antoine Hérouard, vescovo ausiliare di Lille, al santuario di Lourdes per prendersi cura di tutti i religiosi che ogni anno vi giungono da diverse parti del mondo.

La motivazione che ha spinto il pontefice ad agire in tal senso, è legata alla volontà di mettere in risalto la spiritualità piuttosto che l'aspetto finanziario e gestionale che negli ultimi anni ha prevalso nel complesso religioso francese.

Pubblicità

Pubblicità

Negli ultimi mesi il santuario di Lourdes ha rischiato di diventare quasi come un'azienda

In questi ultimi anni, la gestione spirituale del santuario da parte di Nicolas Jean René Brouwet è andata quasi di pari passo con quella del manager Guillaume de Vulpian, il quale è responsabile della cura finanziaria dell'intera struttura che, a partire dal 2015, ha dovuto far fronte ad una drastica diminuzione dei visitatori che ha provocato non pochi problemi economici.

Lourdes, santuario sotto osservazione: Papa invia delegato per ripristinare il primato della spiritualità.

Le cause di questo fenomeno sono da ricercare negli attacchi terroristici avvenuti negli ultimi tempi in Francia e nelle inondazioni dei Pirenei che hanno messo in allarme turisti e fedeli, i quali hanno preferito rivolgere le proprie attenzioni altrove.

de Vulpian per recuperare le perdite degli anni scorsi, ha deciso di incrementare la tassa per il soggiorno dei visitatori, aumentandola di 50 centesimi, e non ha assunto del nuovo personale in sostituzione di chi è andato in pensione.

Pubblicità

La situazione economica è tornata così ad essere maggiormente stabile, grazie anche al Giubileo della Misericordia che ha portato al Santuario di Lourdes diversi pellegrini.

Il Papa ha deciso che il vescovo ausiliare di Lille si prenderà cura dei pellegrini

Negli ultimi tempi, dunque, si è dato più risalto all'aspetto economico del santuario, portandolo quasi sul piano di un'azienda. Proprio per questo motivo, il Papa ha deciso che monsignor Antoine Hérouard si occuperà della spiritualità di tutti i pellegrini che si recheranno presso il complesso religioso francese.

La notizia è stata divulgata durante la mattinata del 6 giugno presso il santuario dall'arcivescovo Rino Fisichella. Questi ha letto la lettera inviatagli dal Pontefice, con la quale ha comunicato che il vescovo ausiliare di Lille non lascerà l'incarico nella città transalpina, e che al contempo si concentrerà soprattutto sulla situazione di Lourdes.

La sua nomina non sarà a tempo indeterminato, dunque non avrà una durata permanente, ma soltanto provvisoria.

Pubblicità

Il vescovo Brouwet, a sua volta, ha rilasciato una nota ufficiale nella quale ha sottolineato che decisione del papa è la prova del suo interesse verso la struttura religiosa.

L'inviato papale, dunque, potrà prendere tutti i provvedimenti che riterrà più opportuni per far sì che presso il Santuario di Lourdes prevalga la spiritualità nei confronti dei fedeli che vi si recheranno in pellegrinaggio.