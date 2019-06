Continuano serrate le indagini sulla baby-gang di Manduria, la città del tarantino, in Puglia, travolta da un vero e proprio tsunami mediatico dopo la morte, il 23 aprile scorso, di Antonio Cosimo Stano, il 66enne brutalmente torturato e seviziato in casa sua da un gruppo di ragazzini del posto, almeno 14 secondo quanto riferisce la stampa locale. Ad oggi gli indagati per la morte dell'anziano sono in totale 18, otto ragazzini sono finiti in carcere, tra cui due maggiorenni.

L'inchiesta adesso è alla fase due, e rischia di scoperchiare un vero e proprio "vaso di Pandora". Sarebbero infatti più di una le baby-gang che circolano in città, e queste sarebbero collegate tra loro. E l'ipotesi che è emersa in queste ultime ore dalla denuncia di una persona del posto, Cosimo Mandurino, conosciuto in città come "Mimmo Motorino". Di quest'uomo si è accennato anche in altri precedenti articoli apparsi anche su questa testata, e come si ricorderà l'uomo, lo scorso 13 febbraio, ha trovato la sua casa completamente avvolta dalle fiamme. Per il signore, che anch'esso come Stano è indigente, non ci sono dubbi: si è trattato di una banda di teppisti diversa da quella degli "Orfanelli".

Manduria, emergono altri video dalla chat degli 'Orfanelli': altre vittime

Gang potrebbero essere collegate

Ieri, insieme al suo avvocato, "Mimmo Motorino" si è presentato alla caserma dei carabinieri della città Messapica per denunciare il tutto. I militari avevano comunque già cominciato le indagini intorno all'incendio della casa del Mandurino, e hanno infatti scoperto che alcuni video dell'incendio della casa dell'uomo sono presenti anche nella chat Whatsapp degli "Orfanelli", la gang ritenuta responsabile del decesso di Antonio Stano.

In un primo momento, all'epoca dei fatti, Mimmo non era stato capace di indicare il nome del ragazzino che lo avrebbe minacciato: quest'ultimo gli avrebbe detto esplicitamente che gli avrebbero incendiato la casa. Ma da subito ha specificato, una volta visti i volti dei ragazzini che hanno aggredito Stano, che gli "Orfanelli" con l'incendio della sua casa non c'entravano assolutamente nulla. Fortunatamente al momento del rogo l'uomo non si trovava in casa, ma in quell'occasione morirono due cani che l'uomo aveva raccolto per strada e che accudiva, insieme ad una colomba. L'edificio è stato dichiarato inagibile dai Vigili del Fuoco, che intervennero per domare le fiamme.

Episodi forse collegabili

A questo punto quindi, non è escluso che gli episodi possano essere collegati tra di loro, ma questo saranno le indagini degli investigatori a chiarirlo con certezza. Già nelle scorse settimane la trasmissione Quarto Grado, in onda ogni venerdì su Mediaset, condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, aveva mostrato i video che riprendevano altre vittime. Non ci sarebbero infatti solo Stano e "Mimmo Motorino", ma anche altre persone: tutte hanno riferito di aver subito almeno un sopruso da questi soggetti, che ancora devono essere identificati.

Che l'inchiesta dovesse allargarsi era comunque già nell'aria e la Procura di Taranto vuole infatti vederci chiaro, e non solo sul caso di Antonio Stano.