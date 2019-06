È una notizia inaspettata quella ha diffuso l'Ansa poco fa: marco carta è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato a Milano. Tutti i più importanti siti d'informazione, in queste ore, stanno riportando che il cantante avrebbe rubato 6 magliette dal valore complessivo di 1.200 euro dalla Rinascente di Milano con la complicità di una donna di 53 anni. Dopo essere stato fermato dalla Polizia locale con la merce non pagata tra le mani, per il vincitore di Amici sarebbero stati disposti i domiciliari, nell'attesa del processo per direttissima.

Marco Carta scoperto con sei magliette non pagate a Milano

Venerdì 31 maggio, Marco Carta si è reso protagonista di un gesto che sta facendo molto discutere: come raccontato tutti i più importanti siti d'informazione, ieri il cantante è stato infatti sorpreso a rubare della merce dalla Rinascente di Milano. L'Ansa fa sapere che il 34enne sardo è stato fermato dalla Polizia locale mentre lasciava il grande magazzino: nonostante avesse tolto l'antitaccheggio dalle sei magliette che voleva portare via, il ragazzo si è però dimenticato di rimuovere l'etichetta flessibile.

Marco Carta sorpreso a rubare 6 magliette da un grande magazzino: disposti i domiciliari.

Di fronte all'allarme che ha suonato mentre il vincitore di Amici si avvicinava all'uscita, la sicurezza ha fatto dei controlli ed ha scoperto che quest'ultimo si stava impossessando appunto di ben sei capi d'abbigliamento senza pagare.

Sarebbe di 1.200 euro il valore complessivo di quello che ha cercato di rubare Marco ieri sera: il giovane, però, non era da solo. I giornali sostengono che ad aiutare Carta in questa "marachella", ci sarebbe stata una donna di 53 anni, il cui nome non è ancora trapelato.

Nell'attesa del processo per direttissima che si terrà a breve, per il cantante sono stati disposti gli arresti domiciliari: l'accusa che gli viene fatta, è quella di furto aggravato.

Marco Carta: una carriera lunga più di 10 anni

La carriera di Marco Carta, è iniziata nel lontano 2008 ad Amici di Maria De Filippi: il ragazzo, infatti, è stato il primo vincitore del talent show a sfondare nel mondo della musica. L'anno successivo al trionfo in Tv, il cantante è riuscito a salire sul gradino più alto del podio anche al Festival di Sanremo con il brano "La forza mia" nel 2009.

Dopo qualche anno di grande successo, il sardo ha cominciato a vedersi sempre meno sia sul piccolo schermo che nelle classifiche musicali. Qualche tempo fa, nel 2016, ha accettato di partecipare all'Isola dei Famosi per provare a rilanciarsi.

Dopo il reality sulla sopravvivenza, Marco ha fatto parlare di sé più per le sue vicende private che per quelle professionali: è stata Barbara D'Urso, infatti, ad ospitare spesso Carta nei suoi programmi, prima per farsi raccontare un problema di salute che ha avuto allo stomaco e poi il suo coming-out sentimentale.