Qualcosa è andato decisamente storto durante il banchetto nuziale in corso domenica scorsa in un agriturismo a Robecco sul Naviglio, nell’hinterland milanese. Una battuta di troppo sul vestito indossato della sposa ha trasformato i festeggiamenti per il matrimonio in una rissa tra parenti. A pronunciarla è stato il fratello dello sposo, ignaro delle conseguenze che le sue parole avrebbero provocato. Al termine della scazzottata l’autore dell’infelice battuta e sua moglie, anche lei coinvolta nel litigio, sono stati trasportati in ospedale, rispettivamente a Magenta e al San Carlo di Milano, per farsi curare le contusioni riportate.

Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri di Abbiategrasso per calmare gli animi: i militari hanno preso le generalità degli sposi e degli altri protagonisti di questo brutto episodio che però non avrà conseguenze penali.

Il litigio durante i festeggiamenti

Tra fotografie, balli e brindisi di rito tutto sembrava procedere per il meglio durante la festa di nozze, organizzata in un agriturismo immerso nel Parco del Ticino. Ma, verso le 23, forse a causa del troppo alcol bevuto, è avvenuto l’impensabile.

Robecco sul Naviglio, rissa tra parenti durante il ricevimento nuziale: due feriti | fanpage.it

Il cognato, un giovane di 31 anni, ha indirizzato alla sposina una battuta sull’abito che ha provocato la reazione stizzita della donna. Da lì è partita una lite che ha coinvolto anche il neo sposo e la moglie di suo fratello, intervenuti ciascuno in difesa del rispettivo partner. Rapidamente dalle parole si è passati alle vie di fatto: i quattro hanno iniziato a prendersi a schiaffi, dandosi anche spintoni, tra gli sguardi sbigottiti degli invitati e dei camerieri.

Qualcuno è intervenuto per fermarli, ma sembra che non sia stato per nulla semplice separare i contendenti tanto che qualcuno ha deciso di chiamare il 112.

Nessuna denuncia per i quattro litiganti

Sul posto sono giunte le ambulanze provenienti da Abbiategrasso e Caronno Pertusella oltre ai carabinieri. Al loro arrivo gli altri invitati erano già riusciti a calmare i protagonisti dell’alterco. Tuttavia i militari dell’Arma hanno voluto ascoltare dai presenti cosa fosse successo: così è emersa la storia dell’apprezzamento, per nulla gradito, sul vestito della sposa.

Il cognato della donna e la moglie ventisettenne, che avevano avuto la peggio nella colluttazione, sono stati portati in ospedale a farsi curare mentre gli sposini hanno proseguito il ricevimento fino al termine. Nel frattempo i due feriti sono stati dimessi con una prognosi di pochi giorni. A quanto pare nessuno dei protagonisti della rissa ha voluto sporgere denuncia, né i carabinieri hanno ravvisato estremi di reato. Si spera che dopo la furibonda lite, che ha rischiato di rovinare del tutto la festa, sia già tornata la pace in famiglia.