Una terribile tragedia si è verificata nelle scorse ore a New York, negli Stati Uniti, precisamente a Manhattan, il cuore economico degli States. Secondo quanto riportano i media internazionali, un elicottero è improvvisamente precipitato su un grattacielo all'altezza della 7th Avenue. Sono impressionanti le scene che arrivano dalla "Grande Mela". Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente, e le informazioni sono alquanto frammentarie. Il velivolo è caduto su un palazzo che è alto 230 metri, quest'ultimo per questioni di sicurezza è stato evacuato. L'edificio comunque non avrebbe subito tantissimi danni.

Il pilota del velivolo è morto

Quello che è certo al momento è che ci sono dei morti, ma il loro numero non è stato ancora quantificato, alcune fonti come ad esempio il quotidiano italiano Il Messaggero parla di una vittima, ovvero il pilota del velivolo. Secondo le testimonianze raccolte dalla Polizia sul luogo del fatto di cronaca, prima di cadere l'elicottero avrebbe paurosamente sbandato in aria, poi, come spesso accade in questi casi è caduto, colpendo il grattacielo.

New York, elicottero precipita su grattacielo: ci sono morti

Come detto, non è chiaro perché il velivolo abbia perso il controllo, ma una delle ipotesi che si sta facendo strada in questi minuti è che l'elicottero stesse tentando un atterraggio di emergenza. Il pilota, per non cadere sulla strada e provocare ulteriori vittime, avrebbe quindi deciso di far cadere il mezzo aereo sulla cima dell'edificio. Infatti, vista la loro notevole altezza, molti grattacieli di Manhattan sono dotati di uno spazio apposito in cui gli elicotteri possono atterrare in tutta tranquillità, anche se si tratta di un edificio. Gli inquilini del palazzo hanno sentito lo scossone.

Non si tratterebbe di terrorismo

Sul posto sono giunte nell'immediatezza dei fatti centinaia di unità dei Vigili del Fuoco e di mezzi di soccorso, i quali hanno provveduto a far scendere lungo le scale di sicurezza interne del grattacielo tutti i residenti. Sulla vicenda è intervenuto il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il quale ha definito encomiabile lo sforzo dei soccorritori. A bordo non c'erano comunque altri passeggeri. Inoltre, il governatore Andrew Cuomo, ha riferito che non ci sono indicazioni che possa trattarsi di un attentato terroristico, e la pista dell'incidente è quella più probabile.

Il governatore ha anche aggiunto che dal 2001, anno in cui si verificarono gli attentati alle Torri Gemelle, le misure di sicurezza sono altissime e che le autorità vigilano costantemente. Sicuramente nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli su questo brutto incidente, che ancora una volta vede coinvolto un velivolo. Fortunatamente non ci sono state ulteriori conseguenze.