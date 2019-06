"Mi auguro che da grandi non sarete come i vostri genitori che vi stanno dando dei cattivi esempi". Si sarebbe rivolta così ai suoi alunni una maestra dell'istituto comprensivo "Politeama" di Palermo, che nelle scorse ore è stata segnalata dai genitori degli alunni di una classe terza alle competenti autorità scolastiche. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, la donna avrebbe rimproverato i piccoli perché nessuno gli avrebbe fatto il regalo di fine anno.

Anzi, uno di loro gli e lo aveva confezionato e lo stava consegnando alla stessa docente, ma quest'ultima lo avrebbe addirittura rifiutato. La maestra infatti si sarebbe infuriata a seguito della decisione presa da 14 su 16 famiglie di non partecipare alla colletta per il regalo di fine anno. E da qui è scoppiato un vero e proprio caso.

I ragazzini hanno raccontato tutto ai genitori

Quando la maestra ha lasciato la classe, in quanto la lezione era finita, i bambini sono scoppiati letteralmente a piangere.

Palermo, maestra rimprovera i bambini: 'Non mi avete fatto il regalo di fine anno'

Sarebbero state diverse le umiliazioni subite dagli stessi. Al ragazzo che aveva confezionato il regalo, per la precisione un segnalibro, la docente gli avrebbe detto che non era un bimbo dell'asilo. I genitori di quest'ultimo sarebbero tra quelli che non hanno partecipato alla colletta di fine anno. Mentre un altro bimbo sarebbe stato rimproverato per essersi ritirato dal fare il regalo. Un episodio che sicuramente adesso dovrà essere chiarito in tutti i suoi particolari.

La vicenda ha suscitato sdegno tra i genitori e in tutta Palermo, e in breve è finita sui maggiori media locali e nazionali. Saranno adesso le autorità competenti in materia ad indagare a fondo su questo episodio, che, secondo quanto riferito dagli alunni e dai loro genitori non sarebbe affatto l'unico accaduto durante il corso dell'anno scolastico.

A Pasqua un altro episodio nei confronti dei genitori

Negli scorsi mesi quindi c'è stato un nuovo episodio, come su detto: la maestra si sarebbe rivolta ai genitori, chiamandoli maleducati perché questi ultimi, a suo dire, non gli avevano fatto gli auguri per la Santa Pasqua.

A detta dei genitori la maestra avrebbe avuto spesso questi comportamenti sgraditi nei confronti degli alunni e di loro stessi, per cui adesso stanno pensando di intraprende un'azione legale nei confronti della stessa docente. Per fare questo raccoglieranno delle firme nelle altre classi. Sicuramente su questo assurdo fatto di cronaca ci saranno ulteriori aggiornamenti. A stretto giro quindi gli inquirenti dovrebbero prendere in mano il caso, che comunque, lo ricordiamo, è stato già segnalato al direttore dell'ufficio scolastico regionale.

I bimbi inoltre non stanno più partecipando alle sue lezioni.