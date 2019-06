Evasione fiscale, guadagni nascosti e contribuenti fantasma sono problematiche diffusissime in Italia, a tal punto che da anni i vari governi succedutisi hanno cercato di mettere a punto misure di contrasto a queste illecite pratiche. In questo particolare periodo dell'anno, quello che in genere è dedicato alle dichiarazioni dei redditi, sta emergendo chiaramente il fenomeno dell'evasione fiscale nel settore del lavoro domestico. Nelle ultime settimane, infatti, si sono registrati numerosi casi, come in Toscana, che hanno portato alla luce lavoratori addetti al settore domestico, principalmente stranieri, che non hanno dichiarato redditi al nostro fisco e quindi non hanno pagato le Tasse.

Pubblicità

Pubblicità

La Guardia di Finanza al lavoro

In Toscana nelle ultime settimane sono numerose le operazioni della Guardia di Finanza che hanno portato a scoprire evasioni fiscali per un totale di oltre un milione di euro. Ne dà notizia il sito di informazione locale Livorno Today, che parla di diversi interventi nella zona di Livorno e Cecina. Le operazioni riguardano il periodo fiscale di imposta compreso tra il 2013 ed il 2017. I casi di cui parla Livorno Today sono quasi tutti riguardanti lavoratori stranieri provenienti dall'Europa Orientale, romeni, moldavi, ucraini e così via. Un dato questo inevitabile, poiché proprio dall'Est arrivano la stragrande maggioranza dei lavoratori del settore.

Evasione fiscale, in Toscana molti casi di collaboratori domestici fantasma per le Entrate

I casi sono molti e le cifre evase alte

Una badante originaria della Moldavia, per esempio, avrebbe celato al fisco 10.000 euro. Si tratta di una donna di 57 anni assunta in maniera regolare e stipendiata altrettanto regolarmente. Gli anni in cui si sarebbe registrata questa mancata dichiarazione degli emolumenti percepiti sono relativi al 2015 ed al 2016. Il limite reddituale da non superare per evitare la presentazione delle dichiarazioni dei redditi è fissato a 8.000 euro.

Pubblicità

Se gli stipendi percepiti nell'anno precedente, quello in cui si dovrebbe fare la dichiarazione, (nel caso specifico della moldava per esempio, nel 2017 andavano dichiarati i redditi 2016) superano tale soglia, occorre obbligatoriamente presentare o il 730 o il modello Persone Fisiche. Evidentemente la donna non ha provveduto a presentare queste dichiarazioni obbligatorie e quindi non ha pagato le tasse e adesso è stata scovata dalla Guardia di Finanza.

Soldi che, come ipotizza Livorno Today, sono stati spediti all'estero, nel suo Paese di origine. Ancora più grave dal punto di vista del danno erariale quello di un 48enne, anche in questo caso moldavo, che prestava assistenza ad un anziano non autosufficiente. Dal 2013 al 2015 l'uomo avrebbe ricevuto circa 55mila euro dalla persona a cui prestava assistenza, anche in questo caso senza mai dichiarare nulla al fisco. Adesso l'uomo dovrà pagare tutte le imposte evase durante il periodo contestato, naturalmente con tutte le multe, sanzioni e interessi.

Pubblicità

In questi casi le imposte vengono calcolate sulla parte che eccede gli 8.000 euro annui, che sono, come accennavamo prima, la soglia della no tax area. Adesso il moldavo dovrà provvedere a pagare l'Irpef, le relative addizionali e tutti gli oneri aggiuntivi su 31mila euro. Sempre in provincia di Livorno, una colf di 65 anni avrebbe invece evaso imposte per redditi non dichiarati di circa 76mila euro. Ancora dall'Est Europa, stavolta dall'Ucraina, proviene invece un sessantenne che dal 2014 al 2017 avrebbe celato 46mila euro provenienti dalla sua attività di collaboratore domestico per una famiglia di Cecina.

Pubblicità

Infine, ancora la Guardia di Finanza di Cecina avrebbe acclarato 75mila euro di redditi occultati da una badante che assisteva una donna sulla sedia a rotelle. Una badante ligia al dovere e precisa nel suo lavoro, come confermato dall'assistita e dalla famiglia di quest'ultima, ma che era invisibile per il fisco, dato che sempre dal 2013 al 2017 aveva nascosto guadagni per 75mila euro su cui adesso sarà costretta a pagare Irpef e tutto il resto, su 35mila euro.