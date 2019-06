Una terribile tragedia si è verificata negli Stati Uniti, a Saint Louis, nel Missouri, dove una piccola bambina di soli undici mesi, Joseline Eichelberger, è deceduta dopo essere rimasta per 15 ore di fila chiusa in un'automobile. Secondo quanto riporta la stampa internazionale, il dramma si è verificato nella notte tra sabato e domenica scorsi. I genitori della bimba erano usciti per recarsi ad una festa, ma non si sono accorti di aver lasciato la loro figlioletta nella macchina.

Pubblicità

Pubblicità

Una volta che la bambina si è vista da sola ha cominciato ad urlare e piangere con quanto fiato aveva in gola, ma purtroppo nessuno la sentiva. Dopo ore di agonia, la piccola è morta. Ad accorgersi di quanto era successo è stata la nonna della piccola, che disperata ha chiamato i genitori, i quali adesso non si danno più pace.

Le temperature erano alte

Negli Stati Uniti, come nel nostro Paese, sta cominciando a fare caldo, in quanto gli States si trovano nel nostro stesso emisfero, quello settentrionale.

Usa, dimenticano la figlia in auto per 16 ore: la bimba ha perso la vita

Proprio tra sabato e domenica dello scorso weekend le temperature hanno raggiunto i 26 gradi, temperatura che ovviamente aumenta se si sta al chiuso, specialmente in macchina. I vetri dei nostri mezzi infatti, se rimangono chiusi a lungo sotto il sole, provocano un vero e proprio "effetto serra". E nel Missouri è andata più o meno così. Quando i sanitari sono arrivati sul luogo del fatto di cronaca ormai la piccola non respirava più. Tutti i tentativi di rianimarla sono andati completamente a vuoi, ma i medici hanno fatto veramente di tutto per potergli salvare la vita.

Pubblicità

Sulla vicenda sta indagando la Polizia, che sta valutando attentamente la posizione dei genitori: gli inquirenti dovranno stabilire se sia trattato di una tragica fatalità oppure se i genitori abbiano delle responsabilità, in questo caso di natura penale. Ma molti conoscenti della coppia gli difendono a spada tratta, credono che si sia trattato, purtroppo, di un tragico incidente.

Gli amici della coppia: 'Non volevano farlo'

La popolazione della città statunitense, come detto, difende la coppia.

Alcuni di loro dicono che sono due genitori molto giovani, e sicuramente entrambi hanno pensato che Joseline fosse rimasta con uno dei due, mentre la bambina era rimasta da sola in auto. "È un incubo, sono traumatizzati" - dice qualcuno, affermando che da quel giorno i genitori non smettono di piangere un attimo. Intanto sulla piattaforma di crowfounding, Go Found Me, è stata lanciata una campagna per poter aiutare economicamente la famiglia. La nonna della piccola ha organizzato una veglia di preghiera nel giorno in cui la piccola doveva compiere gli anni: il 9 giugno prossimo infatti la bimba avrebbe compiuto un anno di età.