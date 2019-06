Un nuovo scandalo, l’ennesimo, si è abbattuto nelle ultime ore sul presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’ennesima accusa di molestie e abusi è arrivata attraverso un articolo sul New York Magazine, dove la giornalista Jean Carroll ha rivelato alcune anticipazioni del suo prossimo libro, in cui racconta per la prima volta di essere stata violentata dal tycoon, circa 23 anni fa. La donna, oggi 75enne, è una nota opinionista, famosa anche per aver creato nel 1993 la rubrica della posta del cuore apparsa sulla rivista Elle.

L’episodio incriminato si sarebbe svolto in un camerino all’interno di Bergdorf and Goodman, un grande magazzino di lusso sulla Fifth Avenue di New York, a poca distanza dalla Trump Tower.

Il racconto delle violenze

Nel suo racconto, Jaen Carrol non lesina particolari su quanto avvenuto all’epoca nel grande magazzino. Siamo verso gli ultimi mesi del 1995 o l’inizio del 1996: Trump riconosce la giornalista, allora 52enne, e le chiede di aiutarlo, consigliandolo per un regalo ad una ragazza.

La donna accetta e insieme finiscono nel reparto dedicato alla biancheria intima femminile. Dopo un po’ il tycoon le chiede di provare alcuni capi, ottenendo in risposta un secco rifiuto, accompagnato da una battuta: se proprio insisteva, avrebbe potuto indossarli da solo. Dopo alcuni minuti Jean entra in un camerino di prova; ma, appena chiusa la porta, Trump la raggiunge all’improvviso e la assale. La descrizione dell’aggressione è molto dettagliata: inizialmente il futuro presidente degli Stati Uniti la spinge contro il muro, baciandola ripetutamente, poi le strappa con forza i collant e consuma la violenza carnale. Dopo circa tre minuti la vittima riesce a divincolarsi e fuggire.

La reazione di Donald Trump: ‘Tutto falso’

Nonostante il consiglio di alcuni amici che l’avevano spinta a denunciare l’episodio, Jean Carroll non è mai andata dalla polizia. La giornalista ha spiegato di aver voluto mantenere a lungo il silenzio sull’accaduto per paura delle conseguenze che avrebbe potuto subire: “Temevo le minacce di morte, di essere portata via di casa, licenziata, infangata” – sono state le sue parole. Un racconto tanto grave e ricco di dettagli ha suscitato l’immediata reazione di Donald Trump, che in una nota diffusa dalla Casa Bianca ribadisce di non aver mai conosciuto l'opinionista.

“Si tratta solo di false accuse – dichiara il presidente – tali menzogne sono state dette unicamente per far vendere il libro”. Inoltre il tycoon rivolge un ringraziamento ai responsabili di Bergdorf and Goodman – il grande magazzino teatro dell’aggressione – che si sono affrettati a chiarire che non esistono video o immagini di alcun tipo che proverebbero la presunta violenza. Quindi Trump parla di “vergogna”, insinuando che tutta la vicenda possa essere una mossa politica, ordita dal partito democratico; a tal riguardo il presidente invita chiunque sia il corrente di qualsiasi notizia di questo tipo a farsi avanti e parlare.