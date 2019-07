Notte di paura a Marchesane, frazione di Bassano del Grappa nel vicentino. Un cittadino ghanese di 43 anni ha attentato alla vita della propria compagna, sua connazionale, a seguito di una violenta lite scaturita per motivi di gelosia. Poi ha tentato di togliersi la vita, entrambi versano ora in gravissime condizioni in ospedale.

L'aggressione alla donna e il tentato suicidio

Siamo in provincia di Vicenza e più precisamente a Bassano del Grappa che nella notte tra sabato e domenica è stata teatro di una tragedia.

Stando a quanto si apprende dalle prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, tutto ha avuto inizio poco dopo mezzanotte. Prince Johnson, accecato dalla gelosia, avrebbe perso completamente il controllo di sé, cominciando ad aggredire prima verbalmente e poi anche fisicamente la sua compagna Lydia che nel frattempo tentava di placare l'ira dell'uomo e lanciava grida disperate d'aiuto.

A nulla è servito implorare pietà: il quarantatreenne avrebbe impugnato un'accetta e colpito ripetutamente la compagna (probabilmente in dolce attesa da alcune settimane) sia al volto che alla schiena, prima di abbandonarla al suo destino in una pozza di sangue.

Resosi conto della gravità del gesto appena compiuto, l'uomo avrebbe poi tentato il suicidio ingerendo del veleno (con elevata probabilità si tratterebbe di acido muriatico) e si sarebbe catapultato nel parcheggio dello stabile di strada Marchesana, dove è stato rinvenuto in gravi condizioni dai sanitari del 118, giunti sul luogo della tragedia nei minuti successivi. Ad allertare le autorità competenti sarebbe stata una coinquilina della coppia, trovatasi in pochi minuti dinanzi ad una scena a dir poco raccapricciante e alla quale non ha potuto porre fine con i mezzi a propria disposizione.

Le condizioni di salute della coppia

Lydia e Prince Johnson, soccorsi dai medici dell'ambulanza in prima battuta, sono stati entrambi trasferiti d'urgenza presso il vicino ospedale San Bassiano, dove sono tuttora ricoverati. Le condizioni di salute della vittima restano particolarmente gravi, al pari di quelle del suo compagno, ricoverato nel reparto di rianimazione.

A far chiarezza sulla drammatica vicenda consumatasi nella notte tra sabato e domenica sarà la procura di Vicenza, che ha già aperto un fascicolo per tentato omicidio: il quarantatreenne, attualmente piantonato nel nosocomio bassanese, è stato tratto in arresto, mentre la stanza della mattanza è stata posta sotto sequestro al fine di rinvenire elementi utili per lo svolgimento delle delicate indagini.